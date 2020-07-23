飞鸽监制童车存质量问题 曾因生产销售不合格产品多次被罚

中国网财经7月22日讯(记者 贾玉静)据北京市市场监督管理局今日发布的“童车产品质量抽检结果公示”显示，由飞鸽监制生产的两款儿童自行车链罩不合格。

公示显示，标称为天津飞鸽车业发展有限公司监制、邢台爱杰童车有限公司生产的儿童自行车，商标：图形商标+字母+飛鸽，规格：14′及规格：12′存在质量问题，主要问题为链罩不符合相关标准要求。

北京市市场监督管理局表示，已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。

天眼查信息显示，飞鸽1936年在天津诞生，是中国自己生产的第一辆自行车。2012年，占地350亩的飞鸽产业园区建成，拥有标准厂房、行业领先的研发中心与整车检测中心，自行车年生产能力达300万辆。2013年7月，天津飞鸽车业发展有限公司成立，注册资本800万元。

然而，作为知名自行车品牌，飞鸽却屡被曝出生产销售不合格产品。2015年7月，该公司因“生产以不合格冒充合格产品”被天津市静海县市场和质量监督管理局予以行政处罚；同年8月，该公司又因“销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品”被天津市静海县市场和质量监督管理局罚款并没收违法所得、没收非法财物。

此外，该公司2017年5月还因未依法编制生产安全事故应急预案被天津市静海区安全生产监督管理局罚款3万元；2019年3月因其他违法被国家税务总局天津市税务局第二稽查局罚款750元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)