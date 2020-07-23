人民网>>财经

从趣步到秘乐短视频 APP“零元撸现金”骗局本质上是传销

2020年07月23日07:50  来源：中国青年报
 

　　从趣步到秘乐短视频 当骗子藏进手机骗局本质是不变的　

　　6月前10天，占据苹果App store中国区免费下载榜头名的是一款名叫“秘乐短视频”的应用。它一度力压抖音、快手，号称在半年内累积5000万用户。然而这酷炫的“大生意”却难在主流媒体上寻其踪迹，我身边的多数人也没有听说过它。上一个如此“低调”的项目是“趣步”，这款App号称“走路就能赚钱”。去年，在斩获数千万用户后，它因“涉嫌传销”被长沙工商部门立案调查。

　　没被阳光照到的潮流多半奔涌在阴沟里。趣步和秘乐有着相似的套路，都号称不付出任何东西就能赚到钱。注册后领到初始任务，前者要求每天走上几千步，后者则需每天刷几分钟短视频，做到这些后就能从平台处领到代币，而代币能兑换成现金，价值几十元——行话里管这叫“零撸”。

　　至此，听起来还像是互联网公司惯用的拉新手段。可趣步和秘乐的布局才刚开始：如果将代币兑现，要扣大笔手续费，而且任务中断，从此再没赚钱的机会。要是感到肉疼，办法有两个：一是拉新人加入，拉的人头越多，获取代币增加，提现手续费也越低；二是先充值购买更多代币，解锁等级更高的任务，才有机会赚得更多。

　　社会经验足够多的人大概已经意识到，这种说不清盈利模式，将拉人头作为主业，且发展下线能获得好处，还一味鼓动用户交钱以获取更多回报的套路，就算披上互联网的皮，再用复杂的规则体系作伪装，也是传销或者非法集资。

　　最近两年网上类似的项目不在少数。单是“短视频”领域，除了秘乐，还有福音、速问、妙音，等等。趣步更是衍生出趣走、趣睡、趣问……吃喝拉撒呼吸说话都能赚钱，大饼画得又香又甜，就问你信不信？

　　互联网助力骗子将会场从传销窝点迁徙到聊天群。但是他们还是和传统传销一样，热衷拉大旗作虎皮——短视频、新零售到5G、区块链。当权威媒体做出有关监督报道，头子们会告诉下线，这些“负面”是组织为考验意志，筛选人才刻意放出的消息。

　　这都是传销用了二三十年、一以贯之的套路。不同之处在于，趣步、秘乐们套上互联网的壳子，更好唬人了。App确实下载到了手机，“眼见为实”。如果说“解冻民族资产”听着就像做梦，“五行币”“善心汇”似乎也不靠谱，短视频平台可是公认的时尚。“朋友”也告诉你，这并非投资，休闲娱乐而已。有媒体调查发现，部分小城市的水果店、餐厅、美容院门口都挂起了秘乐短视频的推广条幅；一位名校学生甚至在学校论坛上发现了秘乐的广告。

　　互联网降低的还不止心理上的参与门槛。加入传统传销，要抛妻弃子，带着少则几千，多则几万元奔赴外地。现在骗子们就在身边的手机里，聊天群24小时对话。我曾经在传统传销组织卧底过几天，洗脑确实凶猛，几天内十几位“讲师”轮番填鸭，思维真的会逐渐乱套。现在，一步到位变成细水长流，慢性毒药浸润全身，威力照旧凶猛。

　　越来越低的门槛让趣步和秘乐们进一步迭代了骗局：不需要上来就交钱，甚至可以先让给你10元20元的甜头。当然，只要你有贪欲，想赚得更多，还是得回到交钱、拉人头的老路上。

　　无论线上线下，骗局的本质是不变的。对于新入局的小白，它瞄准的一定是你的无知与贪欲。而另外一些参与者则是主动投身赌局——纵使是最黑心的传统传销盘，也有3%-5%的上线能够获利；而对于互联网上的“零撸”项目，投入可大可小，牟利机会更多，就像一位参与者告诉媒体的，“我们知道它们都是资金盘，别接最后一棒不就好了？进去得早，没有亏钱的。”

　　从这个角度上讲，趣步、秘乐这类“零撸”项目可谓将传销的特性发挥到了极致。传销的整个链条不创造任何价值，唯一流动着、让项目越滚越大的，除了几千上万元的入会费，便是参与者为其交出的时间和信誉。现在，甚至连钱都可以不交，人们单纯出卖自己就行。

　　至于互联网起到了什么作用？有人说，它让骗子接触到更多人——

　　它似乎像一把刀，毫无判断力，在坏人手里就能杀人。这像是在谈论互联网的本质：它曾经自带价值观，人们默认它会使自己变好，提高效率，拿来沟通、学习、做生意。可它近年来不知不觉变成了纯粹的工具，众多公司试图用它占满每一个客户的时间，榨取更多利润，乃至直接用钱补贴、诱导下载，然后让新增用户尽可能沉溺于此。趣步和秘乐的骗子们常说：我们的补贴、拉新和那些明星公司如出一辙。回想下本质，这些公司倒是的确为趣步和秘乐们“做好了用户教育”“走通了商业模型”。

　　它们一起构成了互联网时代的最新隐喻：当操纵它的企业与人不再有价值观与道德，互联网便不再是人的工具；相反，人会成为互联网的奴隶。我们被困在公司精心研发的App里，即使不充值，把注意力贡献干净也行，然后化成年报上好看的日活与年增数据；这其实与趣步、秘乐对待我们的方式如出一辙，它们在商业逻辑上无比高效，都是榨干人的价值。整个互联网似乎还越发认可这种“赛博朋克”似的未来。

　　再回到传销这潭黑水，无比阴翳的前景在于，旧的人性问题无法解决，新的工具又挖出了更多陷阱。唯一能指望的似乎只有全然的外力——直到前所未有的监管利剑挥下，这些糟心的骗局与悲剧恐怕会反复上演。

 

　　责任编辑：何中夫

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved