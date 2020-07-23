国际金价突破1865美元创9年新高 机构预测金价将长期看涨

昨天，国际金价继续上涨，突破1865美元/盎司高位一举创下9年来的新高。与此同时，受到人民币与美元汇率的影响，昨天人民币计价的金价一度涨幅更为明显。受此影响，北京各金店昨天再度上调金饰品价格，涨幅达到8元/克。而这已经是不到半个月来北京金饰品价格的再次上调，与去年同期相比，目前北京金饰品价格已经上涨了130元/克。对于黄金的后市走势，多数分析师给出了乐观预期，甚至有投资机构已经预期，金价达到2000美元大关已经不是梦。

各国释放刺激措施 国际金价大涨

北京时间昨天早间，国际金价突然大幅上涨，瞬间拉升超过20美元/盎司。对此国华首饰的分析师表示，近期黄金价格呈现了明显的单边暴涨行情，原因来自于欧洲央行释放刺激计划之后，市场流动性的增加，以及全球疫情的扩散。“自从疫情在今年年初蔓延全球以来，全球出来的刺激措施已经超过10万亿美元，多个国家的财政赤字刷新了历史高位。随着各国仍然在积极实施财政和货币刺激措施，经济也慢慢出现温和的复苏迹象，这也将推动通胀预期大幅升温，因此未来一段时间黄金上涨的情况可能会维持一段时间。”他预计，由于经济相比于三四月份已经得到了一定程度的复苏，因此黄金上涨的幅度也越来越大。

北京太阳金店总经理于桂英认为，本轮金价上涨主要是受到新冠疫情造成的经济损失促使各国央行和政府加码刺激，引发了投资者对货币贬值的担忧，因此全球避险情绪高涨。

金店价格上调 消费者“买涨不买跌”

北京青年报记者注意到，受到国际金价持续上涨的影响，北京各金店的金饰品价格也屡屡调升，目前已经升至历史高位。从昨天的数据来看，包括国华、菜百等金店的足金999‰（原千足金）金饰品价格已涨至485元/克，足金价格475元/克。北京太阳金店的价格相对较低但也有所上涨，昨天的黄金饰品价格为483元/克，会员可以享受5元/克的优惠。

“最近金价的变化太快了，7月份以来就已经调整了好几次！” 北京太阳金店总经理于桂英在接受北青报记者采访时表示，7月9日国际金价突破了1800美元/盎司大关，当时北京的金饰品价格就一次性上涨了12元/克，结果到现在才十几天时间就又涨了。“与去年同期相比，现在每克黄金已经涨了130元。”她介绍。

北青报记者了解到，受到近期金价持续走高的影响，近期黄金饰品的销售不减反增，这一方面是疫情降级后消费复苏的带动作用，另一方面则是“买涨不买跌”的心理让消费者更热衷于手镯、戒指、吊坠等货型，其中工艺更加精美的古法金、3D硬金尤其受到消费者追捧。

“除了黄金饰品消费回暖之外，随着金价持续上涨，投资金条近期也开始热销。”于桂英表示，经历过3月中旬国际金价大幅下跌之后，黄金价格在之后的3个多月中反弹幅度接近20%。而且目前来看，金价仍有持续上涨动力，因此带动了投资者的热情。国华商场的销售数据也显示，近期黄金投资产品销量明显增长，很多消费者看好黄金后期成长空间现在选择买入操作，预期今年底至明年初金价还有望挑战新高。

投资机构普遍预期金价长期看高

随着昨天国际金价的大幅调涨，让很多投资者对于金价的进一步上涨空间充满信心。对此，有分析师将近期的金价目标定在了1870美元/盎司，并称一旦金价突破这一目标将延续看涨走势，并触及下一主要目标1920.8美元/盎司，挑战历史高位。但假如金价未能突破1870美元/盎司，则有可能在短期回落，甚至可能跌回1820美元/盎司区域然后再重新试图上涨。但就目前来看，多数分析机构对黄金的长期看涨充满信心，甚至有机构已经将金价目标定在了2000美元大关。

(责编：李都也(实习生)、李栋)