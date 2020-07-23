京东方创新显示技术及解决方案亮相DIC 2020

7月22日，国际显示技术及应用创新展（DIC EXPO 2020）在上海开幕。BOE（京东方）带来了柔性AMOLED、Mini LED、屏下摄像头等创新显示技术及解决方案，让人们感受到前沿科技魅力。

在DIC 2020展会现场，形态万千的柔性显示吸引了不少参观者驻足体验。BOE（京东方）带来了应用于华为Mate X智能手机的折叠显示屏，49英寸采用1800R曲面设计的32：9超宽OLED显示屏，14英寸极窄边框柔性OLED笔记本电脑显示屏等系列前沿技术及产品，展现了OLED创新应用的无限可能。

BOE（京东方）集成屏下摄像头的AMOLED显示屏

在全面屏趋势下，柔性显示与屏下摄像头、指纹识别技术的融合创新，为手机提供高度集成、高效便捷的一体化解决方案。BOE（京东方）集成屏下摄像头的柔性屏，解决了传统全屏显示的挖孔痛点，极致的屏占比为用户带来全新视觉体验；同时，BOE（京东方）还带来了屏下3D人脸识别技术，实现更智慧便捷的人脸解锁新模式。

BOE（京东方）27英寸Mini LED显示

BOE（京东方）现场展示的27英寸及15.6英寸Mini LED产品引起了参观者高度关注，BOE（京东方）Mini LED产品可实现百万级超高对比度，让用户体验到更纯真自然的显示效果。此外，BOE（京东方）还带来了75英寸、110英寸8K BD Cell显示屏，成为显示技术的全新突破；创新地将全反射显示技术应用于平板电脑、电子书、电视、户外广告机、公交站牌等领域，为人们带来健康环保的视觉体验。 （毕磊）

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