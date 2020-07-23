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“四好农村路”疏通乡村振兴血脉 为村民带来满满幸福感

乔雪峰

2020年07月23日09:21  来源：人民网
 

福建省龙岩市武平县梁野山上，万余亩森林间云雾缭绕、飞瀑跌落、鸟鸣不绝。驾车穿行梁野山下的云中村寨、客家桃源、淘宝客都、开心田园和十里花廊，可遍览武平好山好水。2016年起，武平通过产业培育、景区提升、道路互通等措施，将环梁野山核心区的云寨、尧禄、东云、东岗和园丁5个村培育成“五朵金花”。

全长20公里的互通公路，将“五朵金花”串点成链。这里成了武平乡村“会客厅”，也是全县推进全域旅游和乡村振兴的示范区。2019年，武平县接待游客329.46万人次，同比增长25.2％；实现旅游收入35.41亿元，同比增长30.9％。

地处闽粤赣三省交界处的武平县，是原中央苏区县、纯客家县。近年来，武平县坚持把“四好农村路”建设作为实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要抓手，给当地百姓带来了满满的获得感、幸福感。

农村公路每年投资超1亿元

农村人口占全部人口80％的武平，高度重视改善农民出行条件，县委、县政府将“四好农村路”项目优先列为重点项目和为民办实事项目，“十三五”以来，每年投入农村公路建设资金超过1亿元。

武平曾是省级扶贫开发重点县，县委、县政府在政策、资金上对脱贫攻坚、乡村振兴等方面的交通项目给予倾斜。2017年，武平在5个贫困乡启动了7条农村公路提升改造工程，目前已完成6条。2019年6月，全县5个贫困乡、58个贫困村全部退出贫困序列，公路发挥了关键作用。

云寨村曾是武平县最穷的山村之一。近年来，武平交通运输部门大力支持云寨发展“交通＋”生态、扶贫、旅游，按三级公路标准提升改造648县道城区至云寨段，将其打造成全县“四好农村路”建设典型示范。如今，各具特色的“森林人家”遍布公路沿线。2019年，云寨村人均收入2.4万元，成为远近闻名的小康村。

武平革命的发源地象洞镇，近年来投资2.6亿元实施畅通工程及脱贫攻坚农村公路提升工程，让象洞鸡“飞”出龙岩、“飞”向全国。

截至2019年年底，全县列养农村公路总里程1469公里。百香果、象洞鸡、紫灵芝、仙草、富贵籽、红掌、芙蓉李等一大批武平特色产品，从偏远乡村销到全国各地，乡村振兴路越走越宽广。

农村客运公交化惠及七成以上居民

“四好农村路”通到了乡亲们的家门口，“抬脚上客车”的梦想成为现实。全县整合城乡客运资源，打造以“公交化运营＋班线客运”为主，圩日班车、预约班车、周末班车等定制客运为辅的运营模式，实现了214个建制村100％通客车，客运车辆100％安装符合标准的卫星定位装置并接入监控平台。

在此基础上，武平于2018年年底在全市率先启动农村客运公交化运营试点，目前已完成12个乡镇的农村客运公交化改造，惠及全县70％以上城乡居民。改造后的客运班车不仅准时、准点发车，票价还降低了50％，得到群众一致好评。

客运站等基础设施一并完善。武平投资737万元改建乡镇综合运输服务站，按照“一站多能”的思路，为农村客运站增加货运仓储、冷链、充电、车辆服务、农产品交易展示、文化休闲等功能，实现资源共享和深度融合。

乡村物流有货必运、有运必达

武平龙洲物流园中车来车往，身着各色服装的分拣员忙着分拣快件，在全省首条县级全自动分拣流水线上，快件正徐徐向前输送。当地农产品上行、工业品下行，都能畅通无阻、经济高效。

依托骨干运输企业，武平整合县域内客货运输场站、快递物流、农村淘宝、邮乐购、供销通世达等农村物流资源，建立起县、乡、村三级农村物流体系，创建了“信息平台＋统一配送”服务品牌。今年6月，该品牌入选全国首批农村物流服务品牌项目，是福建唯一一个。

为解决乡村物流业务量小、业务分散导致的成本高、收派难的问题，武平促成“四通一达”等11家快递代理或加盟商实现联盟经营，共同分拨快件、取派件、设立城乡分支网点；搭建物流公共服务开放式集约平台，临时招募社会个体运力，以顺带或捎带的形式完成终端派送与收件，降低运营成本。

在偏远乡镇、建制村，武平创新设立物流公共服务站点，开通货运班线、专线各2条，采取自营、不定时发班的方式，兜底承担部分快递物流企业运输业务，实现乡村物流有货必运、有运必达。

(责编：乔雪峰、毕磊)
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