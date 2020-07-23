人社部：减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放

人民网北京7月23日电 （记者林露）“减免政策事先经过了反复研究、缜密评估和精确测算，是以必须确保养老金的按时足额发放为前提的”。近日，针对今年减免企业养老保险费力度空前的情况，人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽表示，减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放，

聂明隽说，得益于经济多年快速发展，我国企业养老保险基金积累了比较可观的“家底”，去年年底累计结余达5万亿元。今年实施减免政策后，预计会有较多的省份出现当期收不抵支，但绝大部分省份能通过动用历年结余确保发放。

根据调度分析，基金总体运行平稳，阶段性政策执行结果符合预期。截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余达4.77万亿元，预计到年底将保持3.8万亿元以上的结余，此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力比较强。

聂明隽说，对保发放困难省份将加大资金调剂和支持力度，今年基金中央调剂的比例提高到4%，调剂金规模达7400亿元，跨省调剂1700多亿元。此外，在制度建设上，长期确保发放已有根本性制度安排。目前，全国已经有26个省份实现了规范的省级统筹，剩下的省份也将在今年年底之前实现基金省级统收统支。“规范的省级统筹，不仅能够进一步提高全省基金统一调度使用能力，确保全省养老金发放，还为下一步实施全国统筹打下良好基础。”

据介绍，截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.76亿人、2.08亿人、2.56亿人。上半年，三项社会保险基金总收入2.35万亿元，总支出2.68万亿元。（王优玲）

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