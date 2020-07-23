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商务部：用约三年时间培育30-50条全国示范步行街

2020年07月23日09:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月23日电 （栗翘楚）7月22日，商务部举行步行街改造提升工作专题新闻发布会。商务部副部长王炳南介绍，将用3年左右时间，在全国培育30-50条环境优美、商业繁华、文化浓厚、管理规范的全国示范步行街，满足人民群众对美好生活的需要。

王炳南表示，推进步行街改造提升工作，商务部始终坚持“四个原则”：

一是坚持政府引导、社会参与，建立部、省、市、区、街“五级联动”工作机制，会同地方政府形成工作合力，吸引社会力量广泛地参与，发挥市场配置资源的决定性作用。

二是坚持立足存量、改造提升，商务部提出要加强规划布局、优化街区环境、提升商业质量、打造智慧街区、增强文化氛围、规范运营管理等六项任务，明确先试点后示范的实施路径，指导地方在步行街现有基础上改造提升，不搞大拆大建，不搞政绩工程。

三是坚持规划引领、一街一策，指导地方高起点编制步行街发展规划和业态、交通、景观等配套规划，形成“1+N”规划体系，因地制宜，因街施策，既对标国际，又突出中国特色、地方特点。

四是坚持狠抓落实、定期评估，按照“一年有变化、两年见成效、三年大改观”的工作要求，开展月度交流、季度跟踪，组织专家持续地指导，以钉钉子精神和绣花功夫抓好任务落实，采取大数据等技术手段准确地反映改造提升成效。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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