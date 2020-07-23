人民网>>财经

商务部公布首批全国示范步行街名单

2020年07月23日09:51  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月23日电 （栗翘楚）7月22日，商务部举行步行街改造提升工作专题新闻发布会。商务部副部长王炳南介绍，近日，经地方申请、第三方评估，商务部将南京夫子庙、杭州湖滨路、重庆解放碑、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城等5条步行街命名为“全国示范步行街”。同时，为进一步扩大试点范围，放大试点成效，经地方申请、专家评估，选择了哈尔滨中央大街、大连青泥洼、石家庄民族路、郑州德化街、长沙黄兴南路、深圳东门街、青岛台东路、合肥淮河路、宁波老外滩、福州三坊七巷、厦门中山路、昆明南屏街等12条步行街作为第二批试点单位。

王炳南表示，从2018年底起，商务部在11个城市开展首批步行街改造提升试点工作，按照高起点规划、高标准改造、高水平运营的要求，指导地方在五个方面扎实地推进工作。

一是街区环境。围绕交通路网、立面地面、设施设备等要素，持续地优化街区环境，既保持建筑原貌，增强了文化底蕴，又增加了绿化休闲空间，提高了卫生整洁程度，呈现美丽舒适、富有特色的街区风貌。

二是商业质量。累计改造商业体80多万平方米，引进知名品牌900多个，新增旗舰店、首店80余家，既包括国际一流品牌，也有大批的中华老字号、地方特色品牌，商品质量和服务水平不断提升。

三是文化特色。坚持商旅文联动发展，在提升购物、餐饮等传统业态的同时，增加体验式、互动式的新业态，让消费者既有物质上的收获，也有精神上的享受。

四是智慧街区。加快推进“智慧街区”建设，11条步行街均实现了5G信号覆盖，人脸识别技术广泛应用，线上线下深度融合，顾客消费更智能、更便捷，街区运营更安全、更高效。

五是体制机制。以“步行街无假货”为服务目标，深化“放管服”改革，创新“众管共治”的街区管理机制，实施“小额争议先行赔付”“无理由退货”等举措，步行街营商环境和消费环境不断优化。

王炳南表示，下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，总结前期工作经验，出台针对性政策措施，持续推进试点示范，推动工作再上新台阶，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，做出积极地贡献。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved