商务部公布首批全国示范步行街名单

人民网北京7月23日电 （栗翘楚）7月22日，商务部举行步行街改造提升工作专题新闻发布会。商务部副部长王炳南介绍，近日，经地方申请、第三方评估，商务部将南京夫子庙、杭州湖滨路、重庆解放碑、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城等5条步行街命名为“全国示范步行街”。同时，为进一步扩大试点范围，放大试点成效，经地方申请、专家评估，选择了哈尔滨中央大街、大连青泥洼、石家庄民族路、郑州德化街、长沙黄兴南路、深圳东门街、青岛台东路、合肥淮河路、宁波老外滩、福州三坊七巷、厦门中山路、昆明南屏街等12条步行街作为第二批试点单位。

王炳南表示，从2018年底起，商务部在11个城市开展首批步行街改造提升试点工作，按照高起点规划、高标准改造、高水平运营的要求，指导地方在五个方面扎实地推进工作。

一是街区环境。围绕交通路网、立面地面、设施设备等要素，持续地优化街区环境，既保持建筑原貌，增强了文化底蕴，又增加了绿化休闲空间，提高了卫生整洁程度，呈现美丽舒适、富有特色的街区风貌。

二是商业质量。累计改造商业体80多万平方米，引进知名品牌900多个，新增旗舰店、首店80余家，既包括国际一流品牌，也有大批的中华老字号、地方特色品牌，商品质量和服务水平不断提升。

三是文化特色。坚持商旅文联动发展，在提升购物、餐饮等传统业态的同时，增加体验式、互动式的新业态，让消费者既有物质上的收获，也有精神上的享受。

四是智慧街区。加快推进“智慧街区”建设，11条步行街均实现了5G信号覆盖，人脸识别技术广泛应用，线上线下深度融合，顾客消费更智能、更便捷，街区运营更安全、更高效。

五是体制机制。以“步行街无假货”为服务目标，深化“放管服”改革，创新“众管共治”的街区管理机制，实施“小额争议先行赔付”“无理由退货”等举措，步行街营商环境和消费环境不断优化。

王炳南表示，下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，总结前期工作经验，出台针对性政策措施，持续推进试点示范，推动工作再上新台阶，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，做出积极地贡献。

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