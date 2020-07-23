就业直通车：河北推出下岗职工专场 民营企业提供25万个岗位 

人民网北京7月23日电 （记者林露）2020年全国民营企业招聘月活动继续推出行业专场，近1.2万家企业提供岗位约25万个。其中，一览英才网推出三个行业专场，交通路桥行业专场约200家企业提供岗位7000个左右，土木建筑行业专场500家企业提供岗位1.6万个左右，智能制造行业专场约200家企业提供岗位7000个左右。猎聘、58同城分别推出新基建专场，共有约1.1万家企业提供岗位超22万个。
地方特色专场中，华北地区河北推出下岗职工专场，180多家企业提供岗位6200多个；东北地区辽宁推出助企用工专场，30家企业提供岗位近800个；华东地区安徽推出黄山市文旅商贸专场，100多家企业提供岗位1200多个；中部地区湖南依托“湘就业”小程序，推出高校毕业生专场，近900家企业提供岗位1700多个；西南地区贵州推出困难企业职工专场，约40家企业提供岗位4200个左右；西北地区甘肃推出营销类人才专场，160多家企业提供岗位近6500个。
同时，各地线上线下招聘活动正在有序进行，用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，查询各地招聘活动安排预告。
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