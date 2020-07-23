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高德红外董事长黄立:"总书记多次强调勇于创新,让我感触很深"

2020年07月23日10:44  来源：人民网
 

人民网北京7月23日电（记者 王醒）7月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。作为企业家代表，全国工商联副主席、武汉高德红外公司董事长黄立围绕惠企政策落实、稳定产业链供应链、加大力度保市场主体等内容进行了发言。

会后，黄立在接受人民网记者采访时表示：“习近平总书记在讲话中强调加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。这让大家吃下了‘定心丸’，更加坚定了发展信心。”

图为全国工商联副主席、武汉高德红外公司董事长黄立

人民网：习近平总书记在企业家座谈会上的讲话，您印象最深刻的是哪方面内容？

黄立：面对面向总书记汇报，很激动！总书记的重要讲话，很暖心，很鼓劲！

总书记不仅对民营经济所面临的困难了如指掌，还为民企发展和解困给出了一系列实实在在的利好政策，真是口惠实至。

当我讲到企业在疫情期间克服各种困难，加班加点生产了大量先进的红外热成像测温设备时，总书记关切地询问有关情况。总书记听取意见建议特别认真，不时与大家交流互动，问得很细，为民情怀让人感动。

回到武汉后，我要第一时间把总书记的重要讲话原汁原味向全体员工宣讲，鼓舞大家继续奋斗拼搏。

人民网：习近平总书记在讲话中对企业家提出要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军的要求。您认为，作为一名企业家应该怎么做？

黄立：习近平总书记在讲话中强调加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。这让大家吃下了“定心丸”，更加坚定了发展信心。

总书记还殷切嘱托大家，弘扬企业家精神，集中力量办好自己的事，尤其是多次强调勇于创新，我感触特别深。

早在2013年7月，习近平总书记来湖北考察时，我曾面对面向总书记汇报企业发展情况，当时总书记鼓励我们要不畏艰难，奋勇向前。

2018年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，我作为企业家代表与会，会上总书记为民营企业发展、解困给出了一系列实实在在的利好政策。

在总书记的鼓励与国家扶持下，多年来，高德红外坚持不懈推进自主创新，研制并批量生产具有完全自主知识产权、达到国际先进水平的红外探测器核心芯片，逐步形成从底层核心器件到总体系统的完整技术积累和产业链布局，企业正处于历史上发展最好的时期。

作为一名企业家，我将努力弘扬企业家精神，以恒心办恒业，带领企业心无旁骛做实做优主业，走好高质量发展之路，积极践行社会责任，为湖北疫后重振贡献更多力量。

人民网：习近平总书记在座谈会上表示，市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。您认为，推动我国经济社会发展，民营应该如何发挥作用？

黄立：疫情期间，我们克服各种困难，加班加点生产了大量先进的红外热成像测温设备。由高德红外生产的2万多台热成像测温系统安装到了包括武汉火神山医院、雷神山医院以及全国20多个地区的医院、车站、机场等人流密集场所及大型企业、学校。我们还自主捐款及带动募集捐款上千万元，向湖北省、武汉市及驻外的大使馆、领事馆捐赠了数十套全自动红外热成像测温告警系统。

企业员工发扬奋斗精神，坚守生产一线，为抗疫斗争提供测温保障。同时，企业效益也实现大幅提升，预计上半年利润较去年同期增长两倍多。

(责编：王醒、孟哲)
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