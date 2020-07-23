交通运输部：鼓励民企参与高速公路服务区经营活动

人民网北京7月23日电 （记者乔雪峰） 近日，为进一步支持民营企业参与交通基础设施建设发展，交通运输部与国家发展改革委等11个部门联合出台了《关于支持民营企业参与交通基础设施建设发展的实施意见》，对此，交通运输部新闻发言人孙文剑在例行发布会上表示，出台意见目的是切实解决民营企业参与交通基础设施建设发展的痛点堵点难点问题，增强民营企业参与交通基础设施建设发展的积极性，推动交通基础设施高质量发展。

孙文剑指出，为落实好这个《实施意见》，交通运输部将继续做好以下四方面工作∶

一是持续深化"放管服"改革。通过简化办事流程、强化执法监督、加强事中事后监管、推进信用体系建设等，持续优化营商环境，维护公平竞争市场秩序，坚决破除制约民营企业参与交通基础设施建设发展的不合理限制条件和隐性壁垒。破除民营企业参与交通基础设施建设的玻璃门、旋转门，让民营企业能够参与交通基础设施建设。

二是持续推进投融资体制改革。深化收费公路制度改革，鼓励具备专业经验的民营企业参与高速公路服务区经营活动。近几年来，高速公路的服务区呈现了新的发展特点，成为很多地区的物流中心和商贸中心。去年去重庆调研，重庆高速公路不少的服务区成了周边村镇村民购物和娱乐的中心场所，并且实现了大数据的分析。根据所有来这购物和餐饮的旅客和百姓的特点，来更换他们的产品。高速公路的服务区还是一个非常有发展潜力的区域，交通运输部将推动吸引民营企业参与。“我们还配合推动铁路企业股份制改革、邮政企业混合所有制改革，在交通建设领域积极推广政府和社会资本合作模式，为民营企业参与交通基础设施领域建设创造良好政策环境。”

三是加强政企协调沟通。民企很大的困境，交通基础设施的重大项目，重大战略规划和重大的战略决策，信息不对称。交通运输部将加强力量，在重大战略、重大规划、重大政策制定实施中听取民营企业意见，加强向社会推介交通基础设施项目，拓宽民营企业参与交通基础设施建设的信息渠道。并总结推广民营企业参与交通基础设施建设发展的好经验好做法，形成示范引领。

四是积极调动民营企业参与交通"新基建"。与传统交通基建项目相比，"新基建"项目资金体量相对较小、科技含量高、商业化应用开发潜力巨大，更加有利于民营企业参与，更加符合民营企业参与的特点。 “我们将深入学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，开展精准帮扶市场主体调研，研究进一步帮扶的政策意见建议，千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力。”

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