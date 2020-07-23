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苗圩：加快新型基础设施建设 促进经济高质量发展

2020年07月23日14:33  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月23日电（记者毕磊）今天下午，第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代 共创产业新未来”。工业和信息化部部长苗圩通过视频方式为大会开幕式致辞。

　　苗圩指出，过去一年，互联网行业以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指引，扎实推进各项工作，在基础设施建设、产业实力提升、融合应用深化等方面不断取得新的进展，行业综合实力明显增强。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，全行业践行使命担当，大力推进科技战“疫”，助力经济社会恢复发展，发挥了不可替代的关键作用。

　　苗圩强调，以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网、发展互联网。希望全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦技术创新、融合应用和安全保障，助力疫情常态化防控，推动产业数字化转型，促进经济高质量发展，支持如期完成脱贫攻坚目标，支撑全面建成小康社会，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　一是要充分运用互联网力量，支撑疫情常态化防控。深化人工智能、云计算等互联网技术在疫情防控、资源调配等方面的应用，发挥通信大数据资源优势，推进数据融通共享，支撑做好疫情常态化防控。

　　二是要加快新型基础设施建设，夯实产业发展基础。加快5G、工业互联网发展，深入实施“5G+工业互联网”512工程。加快“双千兆”网络建设，提升IPv6网络服务能力。推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用，加快实体经济数字化转型，不断培育新增长点、新动能。

　　三是要提供优质网络服务，增强人民获得感。持续推进电信普遍服务和网络精准降费，深化网络扶贫。加快智慧城市、智慧交通、智慧社区建设，提升交通、教育、科研、医疗健康、就业和社会保障信息化水平，促进公共服务均等化，保民生促发展。

　　四是要加强网络治理和安全保障，促进有序发展。打造网上网下齐抓共管，政府、企业、协会协同配合的网络治理工作格局。依法合规经营，营造公平开放、竞争有序的良好市场环境。加大研发力度，全面提升关键信息基础设施、个人信息等安全保障能力。

　　五是要加强网络空间国际合作，共建人类命运共同体。加强技术合作，推动联合科研攻关、技术互助、数据共享。强化互联互通，构筑政策沟通、设施联通、产业融通、信息互通的国际化数字纽带。加强疫情防控国际合作，携手共建最严密的国际联防联控网络。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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