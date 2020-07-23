尚冰：互联网将迎来更加广阔的发展空间

人民网北京7月23日电（记者毕磊）今天下午，由中国互联网协会主办的2020年（第十九届）中国互联网大会在云端开幕。中国互联网协会理事长尚冰出席开幕式并致欢迎辞。

尚冰表示，习近平总书记高度重视互联网的发展工作，多次强调要发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好地造福人类，是国际社会的共同责任。本届中国互联网大会以“共迎网络新时代，共创产业新未来”为主题，以实际行动贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，共绘互联网发展新途径，推进互联网发展再上新台阶，意义重大。

尚冰指出，当前，新一轮科技革命和产业变革正加速演进，5G、人工智能、云计算、大数据、物联网等新技术、新应用、新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。新冠肺炎疫情为全球造成了巨大冲击，中国政府、中国人民不畏艰险，始终坚持人民生命安全和身体健康至上，举全国之力共同抗击疫情，充分展现中国力量、中国精神、中国效率。疫情也给互联网行业带来了新的机遇和挑战，疫情期间，以在线教育、在线政务、网络购物等为代表的互联网应用大放光彩，用户规模较2018年底增长了110.2%、76.3%、16.4%，为疫情防控、便企利民提供了新时代互联网方案。互联网行业要在技术、业务、应用的创新发展上取得新的突破，进一步推动我国网络强国建设迈上新的台阶。

尚冰表示，中国互联网大会至今已经成功举办了18届，是我国互联网界层次最高、最具权威性和影响力的年度盛会之一，见证了中国互联网开拓进取、奋勇向前的跨越式发展。中国互联网协会今年创新了办会模式，搭建了云上中国互联网大会平台，以“共迎网络新时代，共创产业新未来”为主题，线上线下共融。各界人士将通过大会交流思想、创新思维、增进共识、凝聚力量，携手推动中国互联网发展实现新跨越，共谱互联网发展新篇章。

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