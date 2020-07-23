多途径推进东西部消费扶贫显成效

2020年7月，慈溪市社会福利院、慈溪市老人公寓及多家乡镇敬老院、部分困难家庭等收到了来自中华慈善总会亚飞公益基金志愿服务队赠送的1400多份贵州扶贫礼包，这些扶贫礼包正是来自亚飞公益基金发起成立的慈溪爱心助农扶贫馆。该扶贫馆成立于今年4月，销售商品来自慈溪市对口帮扶地区安龙县、兴仁市的特色农副产品和黔西南州其他地区的农特产品，通过以购代捐、以买代帮等，慈溪市积极助力安龙县、兴仁市贫困群众参与农特产品种养或就业务工脱贫增收。

2020年，在脱贫攻坚进入决战决胜的大背景下，慈溪市委、市政府以及相关扶贫部门进一步加大引导企业或社会组织参与东西部扶贫协作力度，为企业参与消费扶贫牵线搭桥。中华慈善总会亚飞公益基金和宁波中民亿轩农业科技有限公司就是由慈溪市对口支援办（市农业农村局）牵线搭桥引导参与脱贫攻坚的典型企业，将更好地通过其社会扶贫的影响力来推进消费扶贫。

随着东西部扶贫协作的深入开展，慈溪市与对口地区安龙县、兴仁市产业扶贫、消费扶贫等帮扶协作向更高层次、更广领域迈进和发展，不仅实现了优势互补，还实现了合作共赢，有效带动了对口地区一批批贫困人口增收脱贫。2019年，慈溪通过直接采购、扶贫干部推介、商务资源引荐对接等措施，共计帮助安龙县、兴仁市完成农产品在东部地区销售8858.7万元；2020年以来，慈溪积极帮助对口地区破解疫情期间农副产品滞销问题，做到产销对接“不停摆”，截至目前，慈溪市已向安龙、兴仁两地采购扶贫产品1990余万元。

摸清“家底”，建立消费扶贫农特产品库

先后9次组织30多家慈溪农产品类商贸企业赴安龙县、兴仁市两地实地考察调研，对两地的农特产品生产、加工等基本情况开展全面排摸，了解帮扶地区农特产品“家底”，共掌握两地年供货量达10吨以上的农特产品20余个类目100多个品种，建立起慈溪市消费扶贫产品采购产品清单，并与经销单位构建了良性互动的购销协作关系。在此基本上，支持发展“电商+龙头企业（合作社、协会）+农户”的直采直销模式，组织电商企业和互联网平台企业到当地开展选品，指导当地企业按照互联网平台要求做好产品检验、检测和认证、包装等工作，帮助当地农户及农业企业和平台建立长期合作。

搭建体系，健全消费扶贫销售网

规范运营“线下”专店。以诚信、品质、规范等为标准，通过集中申报，筛选确定慈溪全市消费扶贫专馆（专卖店），并积极引导采购，扩大在慈溪影响力，截止目前开设消费扶贫专卖店22个、专柜6个，在景区、加油站、农贸市场等公共场所设立公益专区12个。创新拓展“线上”渠道，积极动员慈溪市企业参与消费扶贫，广泛开展企业合作、政银合作、电子商务助力消费扶贫等。2019年与“本来生活网”等扶贫助农平台开展合作并实现销售200余万元；在甬工惠App扶贫专区上线农特产品28种，采购总额超1200万元，列宁波各县（市、区）首位。2020年3月，市与中国农业银行慈溪分行合作，在农行APP扶贫商城共建“慈溪专区”，成为中央和地方扶贫单位搭建的全国第二个（浙江省首个）县市级扶贫合作专区，目前该专区已上线贵州贫困地区农产品26种，预计今年销售超250万元。同时，借助节庆展会扩大扶贫产品社会知名度。充分利用慈溪市金秋购物节、全国扶贫日、年货展销会等各类展会资源，免费为商家提供消费扶贫展位，集中展示销售对口地区农特产品。开展扶贫产品推介宣传，累计开展直播带货专场3场，营造全民参与消费扶贫良好氛围。

机关带头，推进扶贫产品“五进”行动。

组织开展对口地区农特产品进机关、进企业、进学校、进医院、进社区“五进”对接促销活动，鼓励慈溪全市党政机关、企事业单位、学校、医院食堂等在同等条件下，优先购买对口地区农业产品，并安排10%以上的采购资金用于购买对口地区农特产品。2019年“五进”行动，全市机关企事业单位财政工资人员以工会福利形式累计购买安龙县、兴仁市扶贫产品超1000万元。同时慈溪对口支援办全面发动镇镇结对、村企结对力量，广泛推进“以购代捐”、“以买代帮”等结对镇农特产品。如慈溪市白沙路街道发动轻纺协会与结对的兴仁市大山镇深度贫困村老里旗村签订薏仁米采购三年合作协议，通过以购代捐的方式帮助结对镇贫困村每年购销薏仁米5-8万元。又如观海卫镇，得知疫情影响下结对镇兴仁市屯脚镇西瓜滞销的消息后，主动帮销并联系慈溪市商贸集团，推销屯脚镇解决西瓜滞销62吨，及时帮助瓜农降低损失。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)