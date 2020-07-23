引入金融活水 推动企业驶入发展快车道

2020年7月17日，孚能科技（赣州）股份有限公司在上交所科创板上市，打响了江西省企业登陆科创板的第一枪。

作为赣州经开区新能源汽车产业龙头企业，孚能科技创立之时，为缓解企业初创期资金短缺问题，赣州经开区通过产业投资基金，以现金7500万元出资，占股30%，在企业发展壮大后主动释放股权并全部作价让利退出，为企业引入国新基金等知名战略投资机构，完成融资10亿美元；采取“容缺授信”模式，在孚能科技项目融资存在部分手续不完善等情况下，先行综合授信审批；通过赣州市重大工业项目投资引导基金、区属国有公司配资进行联合增信，不断引入金融活水，推动孚能科技驶入发展快车道。

近年来，赣州经开区贯彻落实新发展理念，牢固树立“抓上市就是抓项目”“上市就是上台阶”的意识，把企业上市作为推动经济高质量发展的强力引擎，坚持“政府引导、企业主体、分类指导、整体推动”，不断奏响企业上市“映山红行动”的“赣州经开区篇章”。

培育“种子选手”。大力实施“预见独角兽计划”，培育了全省唯一1家省级独角兽企业，1家省级种子独角兽企业，5家省级瞪羚企业和1家省级潜在瞪羚企业，位列全市第一。

积蓄“后备力量”。依托省级独角兽、瞪羚企业资源，建立企业挂牌上市动态后备库，现有区级企业上市后备库企业30家，入选市级后备库14家，申报省级后备库11家。

推动“市前改股”。按照赣州市推动企业上市“映山红”“123”计划，制定了企业股份制改造三年行动方案，扶持企业通过IPO进入资本市场，推动企业做大做强。现有未上市已完成股改企业8家，其中上市辅导备案企业1家，上市后备力量呈现出“势头强、结构优、后劲足”的发展态势。

开辟“绿色通道”。建立健全企业上市挂牌“绿色通道”，对重点拟上市企业采取“一企一策”“一事一议”的方法，扫清企业上市挂牌障碍。自2017年以来，实现每年新增至少1家境内外上市企业。目前赣州经开区上市、挂牌企业达到11家，其中境外上市3家、境内上市3家、新三板挂牌企业5家。

推出“硬核奖励”。完善政策激励措施，认真做好奖励资金兑现工作，帮助企业降低费用成本，千方百计提升企业上市热情。对境内、境外上市企业区级奖励1000万元，新三板挂牌企业区级奖励200万元，奖励标准全市最高。

赣州经开区通过“有为政府”与“有效市场”的良好协同，通过搭建“金融桥梁”，解决民营企业融资难、融资贵问题，引导优质企业通过直接融资获得低成本资金：赣州金信诺电缆技术有限公司通过纾困基金获得2亿元，是江西省纾困基金设立以来首单投放项目；赣州鑫冠科技股份有限公司定向增发4000万元，赣州富尔特电子股份有限公司定向增发1580万元；赣州好朋友科技有限公司股权融资1.75亿元；江西金力永磁科技股份有限公司首发募资2.24亿元、发行可转债4.35亿元；孚能科技（赣州）股份有限公司首发募资34.37亿元。

建立政银企长效对接机制，强化政府增信担保措施，充分依托“江西省中小微客户融资服务平台”和“江西省一站式金融综合服务平台”，协调各金融机构通过信贷、基金、担保、保理等多举措支持民营企业特别是新能源汽车和电子信息双首位产业发展：中车生一伦稀土产业集团有限公司5.6亿元、国机智骏汽车有限公司3.2亿元、江西中电汽车有限公司1.5亿元、赣州亿鹏能源科技有限公司0.5亿元；赣州市同兴达电子科技有限公司8亿元、赣州金信诺电缆技术有限公司1.2亿元、赣州鑫冠科技股份有限公司0.93亿元。

今年以来，共争取金融机构资金支持323.5亿元，优质的金融服务环境推动经济高质量发展。2019年，赣州经开区主要经济指标持续稳居全市第一，在全国219家国家级经开区综合发展考评中位居第51位，全省99个园区综合考评中位居第3位，均创历史最好成绩。2020年，赣州经开区将坚决落实中央、省、市决策部署，进一步深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力，迈出高质量发展的铿锵步伐，向全国一流经开区加速前进。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)