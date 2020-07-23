打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的必胜底气

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年。一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷中国大地，牵动着亿万中国人的心，成为党和政府全力应对的突发事件。当前，疫情防控斗争进入关键时期，面对疫情防控的严峻形势和艰巨任务，要全面贯彻党中央“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，始终坚定打赢疫情阻击战的必胜底气，坚定必胜信心，我们一定可以赢得疫情防控阻击战的完全胜利。

必胜底气源于中国共产党的坚强领导。

疫情爆发后，党中央坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥党的集中统一领导的显著优势，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。在党中央集中统一、坚强领导下，各种救治、防控力量和资源源源不断向抗击疫情第一线聚集；全国优势科研力量集中攻关，实现了用创纪录短的时间甄别出病原体；30个省份启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国动员、全民参战；迅速形成了共建共治和社会治理共同体的战“疫”格局，为全面打响疫情阻击战提供了强有力的组织领导保障。

各级党委政府把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，按照党中央决策部署全面动员、全面部署、全面加强防疫工作，团结带领广大人民群众上下一心、联防联控，全力做好疫情防控各项工作，不断扩大和巩固抗疫成果。基层党员干部率先垂范、冲锋在前，深入防控疫情第一线，发挥先锋模范和主力军作用，自觉接受党性锻炼和实践考验。哪里有疫情，哪里困难多，哪里就有党组织和党员。“一线岗位全部换上党员,没有讨价还价!”“是党员就该冲在一线！”危急面前，共产党员总是冲在最前面，充分展现了主题教育的实际成效，充分体现了共产党人的初心使命。

必胜底气源于中国制度的显著优势。

疫情发生以来，湖北累计确诊病例超过67700人，其中有相当比例的重症患者，大大超出了湖北的日常医疗服务能力。在危机时刻，全国各地330多支医疗队、超过4万名医务人员驰援湖北，海量应急抗疫物资火速支援；十天时间建成“火神山”“雷神山”医院并交付使用，中国速度再次惊叹世人；武汉的定点医院、方舱医院、隔离点三类地点床位全部实现床等人，为提高治愈率提供了坚实的保障。

疫情爆发以来，在党中央统一部署、统一协调下，坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事；坚持依法防疫，切实保障社会公平正义和人民权利；各级党委政府部门、各类人民团体社会组织各司其职；一些地区和部门发挥不断自我完善、自我革新优势，在解决防疫问题过程中找差距、补短板；全国上下一心，一个拥有十四亿人口的大国，做到了令行禁止，实现了联防联控；汇集成为了抗疫斗争的强大合力。

必胜底气源于综合实力的雄厚保障。

“兵马未动，粮草先行。”雄厚的综合实力，是战胜疫情的底气所在。打疫情防控阻击战，实际上也是打后勤保障战。后勤保障在战争中占据着极为重要的作用，甚至可能直接决定战争胜负。经过改革开放40多年的经济快速发展，我国极大巩固完善社会主义基本经济制度，深化供给侧结构性改革；经济实力和综合国力不断增强，经济总量近100万亿人民币，居世界第二位；人均GDP站上1万美元的新台阶，进入中高收入水平；拥有完备的产业体系和国民经济体系，具有超大规模市场优势，拥有庞大消费群体和巨大内需潜力，经济发展具有强大韧性，具有很强的抗冲击和自我修复能力。完善的经济制度和雄厚的经济实力，为战胜疫情奠定了基础、提供了保障。

疫情爆发以来，政府财政部门不断加大对疫情防控的经费保障力度，截至2020年2月24日，各级财政累计下达1008.7亿元，统筹用于疫情防控；加上世界最大全民基本医保网的强大支撑，人民群众不会因为费用而不敢就诊，各地不会因为资金影响医疗救治和疫情防控。在党中央领导下，全国各方面大规模调动资源，全面启动医疗物资生产企业复工复产，全力解决用工、资金、原材料供应等问题，防控一线医疗物资得到了基本保障；科研力量快速响应，高效工作，有力推动疫情防控工作走上科学轨道，部分疫苗品种进入动物试验阶段，曙光在前。当前，疫情严重地区集中精力抓疫情防控，其他地区做好防控的同时分区分级有序推进复工复产，既体现了我国集中力量办大事的制度优势，也是以雄厚物质的基础为前提。

必胜底气源于广大人民的磅礴力量。

“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”是中国共产党人的初心使命，疫情爆发以来，党中央、国务院坚持以人民为中心，始终牢记人民利益高于一切，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓；各级党组织和广大党员干部团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，构筑起联防联控、群防群治抵御疫情的人民防线，凝聚起了抗击疫情的磅礴伟力，发动起一场抗击疫情的人民战争。

“伟大出自平凡，英雄来自人民。”紧紧依靠人民群众、广泛发动人民群众，是党在社会主义革命、建设和改革中不断制胜的法宝。中国共产党在长期斗争中形成了“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去”的群众路线。在疫情防控中，全国各族人民在党中央的坚强领导下，共克时艰，采取最全面、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争；各级党员干部紧密依靠人民群众，紧密团结群众，广泛动员群众，组织群众，凝聚群众伟力，凝聚起抗击疫情的强大合力，为打赢疫情防控阻击战提供坚强后盾。

必胜底气源于中华民族的伟大精神。

传承精神，是一个民族成熟的标志。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。越是大灾大难面前,越是关键时刻,民族精神越能显示其威力。在中国共产党的带领下，中华民族培育形成了红船精神、长征精神、延安精神、抗战精神、抗洪精神、抗震救灾精神、载人航天精神等彰显和反映民族精神、体现时代要求、凝聚各方力量的“精神”，这些精神，成为我们应对危机的强大动力和坚强底气。

打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，任务艰巨，更加需要我们增强信心、坚定信心。全国各族人民在中国共产党的领导下，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，凝聚起全党全军全国各族人民的智慧和力量，万众一心，团结奋斗，凝聚起迎难而上、救死扶伤，团结高效、无私奉献，众志成城、共克时艰的“抗疫精神”，涌现出一大批“最美逆行者、最美守护者、最美奋斗者”，生动诠释了中国人民的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神，成为鼓舞和激励人民奋发前进的强大精神动力，成为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的强大精神动力。

艰难困苦，玉汝于成。当下是疫情防控阻击战的关键时期，相信在党的坚强领导下，坚定中国道路，弘扬中国精神，凝聚中国力量，万众一心，众志成城，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战、人民战。胜利必将属于我们，胜利一定属于我们！

（作者：张兆文，系福建省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、福建师范大学马克思主义学院教授）

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