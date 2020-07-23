人民网>>财经

中建一局三公司筑牢九江堤坝抗击洪水

2020年07月23日15:52  来源：海外网
 

　　自入夏以来，长江流域极端天气增加，持续的强降雨让长江水位迅速上升。尤其是进入7月以来，九江及上游多地连降暴雨。面对这种情况，中建一局三公司高度重视，组织紧急防汛视频会议，九江美的项目主动出击，联合江畔周边甘棠街道做好防汛工作。

　　近日，中建一局三公司九江美的项目全体员工和劳务工人共计30人在九江滨江路长江34、35号闸口集结，冲向抗洪一线。

　　面对危急的洪水和恶劣的天气，大家毫不退缩，铲沙泥、装袋、搬运，以最快的速度将防洪坝垒好。项目部党员干部和积极分子主动站到堤坝最前沿，以实际行动践行着党员的先锋模范作用。为了能够尽快将闸口封堵加固好，所有人员缩短休息时间，即使累的满头大汗，也没有一丝松懈。

　　为再次提升巩固整个堤坝防洪力度，确保阻挡下一波洪峰来袭，项目部决定再用工字钢用对堤坝进行横向加固，采用人工搬运，将两根7米长重达0.2吨的工字钢在防洪堤外围进行二次加固，确保防洪堤安然渡过汛期。

　　经过3天连续奋战，共使用泥沙30余方，沙袋4000余个、7米工字钢2根，构筑成了5米长、3米宽、2米高的防洪堤，将34、35号两个闸口彻底封堵加固成功，及时化解了险情，为百姓筑起了一道坚固的抗洪防线，确保九江人民的生命财产安全，用行动诠释了央企的责任和担当。（图/文 李海生、吴悠）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved