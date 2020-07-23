中建一局三公司筑牢九江堤坝抗击洪水

自入夏以来，长江流域极端天气增加，持续的强降雨让长江水位迅速上升。尤其是进入7月以来，九江及上游多地连降暴雨。面对这种情况，中建一局三公司高度重视，组织紧急防汛视频会议，九江美的项目主动出击，联合江畔周边甘棠街道做好防汛工作。

近日，中建一局三公司九江美的项目全体员工和劳务工人共计30人在九江滨江路长江34、35号闸口集结，冲向抗洪一线。

面对危急的洪水和恶劣的天气，大家毫不退缩，铲沙泥、装袋、搬运，以最快的速度将防洪坝垒好。项目部党员干部和积极分子主动站到堤坝最前沿，以实际行动践行着党员的先锋模范作用。为了能够尽快将闸口封堵加固好，所有人员缩短休息时间，即使累的满头大汗，也没有一丝松懈。

为再次提升巩固整个堤坝防洪力度，确保阻挡下一波洪峰来袭，项目部决定再用工字钢用对堤坝进行横向加固，采用人工搬运，将两根7米长重达0.2吨的工字钢在防洪堤外围进行二次加固，确保防洪堤安然渡过汛期。

经过3天连续奋战，共使用泥沙30余方，沙袋4000余个、7米工字钢2根，构筑成了5米长、3米宽、2米高的防洪堤，将34、35号两个闸口彻底封堵加固成功，及时化解了险情，为百姓筑起了一道坚固的抗洪防线，确保九江人民的生命财产安全，用行动诠释了央企的责任和担当。（图/文 李海生、吴悠）

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