2020年版外商投资准入负面清单今日起正式施行

人民网北京7月23日电（许维娜）据国家发展改革委消息，今年6月23日，国家发展改革委、商务部发布了2020年外商投资准入负面清单，自7月23日起施行。新版负面清单充分表明，我国坚定不移推进高水平开放，以开放促改革、促发展；坚定不移积极吸引外资，为外商投资提供更加优化的环境；坚定不移支持经济全球化发展，努力实现互利共赢。
国家发展改革委表示，将会同各有关部门和各地方，扎实做好新版负面清单的落实工作。
一是抓好新开放措施落地。全面落实新版负面清单在服务业、制造业、农业领域推出的新开放举措，支持自贸试验区扩大开放先行先试。做好政策衔接，提高开放政策一致性。
二是全面实施负面清单管理制度。按照《外商投资法》及其实施条例要求，对负面清单之内的领域，严格执行有关规定，对负面清单之外的领域，给予外资国民待遇，按照内外资一致原则管理。考虑到《市场准入负面清单》对空中交通管理系统投资已有规定，外商投资准入负面清单不再列入。
三是进一步优化外商投资服务。跟踪监测新版负面清单实施情况，及时解决落实中遇到的问题。指导各地方抓住扩大开放机遇，推动外资项目落地，做好全流程服务。
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