“平安守护者行动”于上海、南京、宁波三地同期举办

“火星到底是一颗怎样的行星？”“火星是地球的过去还是未来？”“人类探索火星的伟大征程中，中国会作出怎样的贡献？”……7月23日上午，“平安守护者行动”——“火星探险之旅”在上海、南京、宁波三地同期举办，现场吸引逾百个家庭深入体验。

继上海首站活动后，本次“平安守护者行动”将触角延伸至苏浙两地，以我国已发射的首颗“天问一号”火星探测器作为活动背景，通过线上直播课与线下互动的形式，带领青少年儿童一起探索关于“天问一号”的奥秘，助力提升青少年科技素养。

据介绍，“平安守护者行动”是中国平安2019年推出的一项面向社区的公益活动，旨在充分利用中国平安在教育、健康、安全、金融、公益等领域的资源优势，以志愿者服务助力社区发展。今年5月27日，“平安守护者行动”全面启动，宣布将通过“线下讲座+线上资源共享”的模式，覆盖全国不同城市1000个社区，打造更高效的社区治理新模式。

全国航天科普首席科学传播专家、《太空探索》杂志前主编田如森教授带领大家云游本次“天问一号”的发射任务所在地海南文昌，“聆听”中国梦航天梦背后的故事，感受中国探火火箭发射现场。为什么把文昌称为“航天之乡”呢？田如森教授解释道：“海南新建了国家最先进的航天器发射场——海南文昌发射中心，文昌的纬度低，能借助接近赤道的较大线速度，以及惯性带来的离心现象，使火箭燃料消耗大大减少。大型的发射任务都在这里进行。”

另外，中国还有酒泉、西昌、太原三个航天发射基地，酒泉是中国唯一的载人航天发射场，西昌主要发射地球同步轨道卫星，太原则承担中、低轨道卫星和运载火箭的发射任务。

上海东岸滨江望江驿活动现场还邀请到了中科院上海技术物理研究所热控主管设计师韩延龙老师，为孩子们介绍从古至今人类对太空探索的愿景，并带领孩子们一起制作气动小火箭，体验火箭发射升空的原理，感受不同发射角度带来的变化。

2020年4月24日，中国行星探测任务被命名为“天问系列”，首次火星探测任务被命名为"天问一号"。

国际宇航联空间运输委员会副主席、中国航天科工集团二院研究员杨宇光老师在直播间跟大家做了一次深度科普和互动交流。截至今年6月，人类已对火星实施了44次探测任务，其中仅成功了24次。成功率仅五成的人类历次火星探测任务中，公认的最大难点是“恐怖7分钟”，这需要融合气动外形、降落伞、发动机、多级减速和着陆反冲等多项技术才能实施软着陆。总结起来就是“一秒钟的误差都不能有”。有人形容，在火星着陆，每个环节都必须精准无误，其难度不亚于在巴黎打一个高尔夫球要落到东京的一个洞里。

人类对火星的不懈探索激起了孩子们对于火星上生命的无限遐想，在南京江宁区武夷花园社区，孩子们带着想象力和好奇心大开脑洞，通过绘画来描述自己想象中的“可能来自火星的生命”。

在宁波科学探索中心，孩子们在超过2500平方米的“宇宙”展厅体验月球漫步、三维滚环、加速度适应训练等明星展项，感受宇宙浩瀚和神秘。

“火星跟地球一样有四季之分，但火星上的一天比地球上的一天长了40分钟。”来自宁波的徐沛莹小朋友第一次参加活动，新颖的授课方式激发了他对航天极大的兴趣。在现场陪同的妈妈也对活动赞赏有加：“直播课程与动手实践相结合，寓教于乐，激发了孩子的想象力和好奇心，希望这样的活动能够多举办。”

“火箭发射成功后，大家都开始欢呼，真的很自豪！作为一名保险代理人，我也感到更加有义务和责任为人民的幸福安康保驾护航。”平安人寿志愿者宁海峰难掩见证火箭发射的激动之情，并表示日后会更多地参与到社区公益志愿服务中来。

据悉，平安还将围绕社区活动建立线上社群，志愿者将协助社区居民通过线上填写报名信息的方式报名参加。活动结束后，居民可以在微信群里持续获得活动信息和讲座资源。通过这种线下活动与线上社群运营紧密结合的方式，更深入地了解和解决社区居民的疑问，真正实现公益服务的常态化。

未来，“平安守护者行动”将陆续登录全国，通过“生活知识微讲座+趣味亲子互动”的形式，与各行业专家一起走进社区，提升社区整体文明氛围，助力幸福社区建设。

(责编：许维娜、夏晓伦)