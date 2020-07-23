刘烈宏：深化电信基础设施共建共享 促进“5G+”融合应用创新

人民网北京7月23日电（记者毕磊）今日，第19届中国互联网大会开幕论坛在“云端”举行。工业和信息化部副部长刘烈宏通过视频方式为论坛致辞。

刘烈宏指出，互联网作为经济数字化转型的重要驱动力量，以习近平总书记为核心的党中央高度重视，作出了网络强国、数字中国、智慧社会等一系列重大决策部署，推动行业发展取得历史性成就：一是网络能力增强，用户规模全球领先；二是关键技术取得进展，产业实力不断壮大；三是融合应用持续深化，产业数字化能力有效提升；四是国际合作不断深入，互联网治理体系加快变革；五是技术抗“疫”成效显著，复工复产率先发力。

刘烈宏强调，我国经济发展正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，数字技术由消费领域向生产领域、由虚拟经济向实体经济延伸。互联网行业发展正处于新的历史起点，面临前所未有的发展机遇。全行业要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央的决策部署，推进网络信息技术和实体经济深度融合，加快推动产业数字化转型，有力支撑我国经济高质量发展。

刘烈宏对互联网行业未来发展提出三点意见：

第一，抓基础、提能力。加快5G网络建设，深化电信基础设施共建共享。加快云计算、数据中心建设，有力支撑经济社会数字化转型。抓好电信普遍服务和网络提速降费，加大网络扶贫力度，降低中小企业宽带和专线使用成本。全面推进IPv6规模部署。

第二，抓创新、增动力。健全以需求为导向，产学研一体化的创新机制，强化前瞻性基础研究部署，不断提升自主创新能力。加快5G工业应用、大数据、人工智能、高端芯片、基础软件、工业软件等关键技术突破，筑牢产业数字化基础。

第三，抓融合、促合力。加快5G应用部署，促进“5G+”融合应用创新。深入实施工业互联网创新发展战略，推动网络、平台、应用全面突破，大中小企业融通发展。加快云计算、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，支撑产业数字化转型。

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