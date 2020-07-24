国家高新区成经济增长点（权威发布）

本报北京7月23日电 （记者吴月辉）日前国务院正式印发了《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。7月23日下午，科技部副部长徐南平在国新办举行的政策例行吹风会上透露：2019年国家高新区的GDP占全国GDP的12.3％、税收占全国的11.8％，已成为国家整体经济重要战略支撑和新的增长点。

徐南平用三个关键词概括了国家高新区在国家发展中的地位：

第一个是“创新高地”。从创新投资来看，2019年国家高新区企业研发支出是8259亿元，占全国企业整体投入的50％。高新区生产总值比例占到6.8％，是全国平均水平的3.1倍。具体来说，2019年国家高新区发明专利的授权量占全国的37.5％，每1万人从业人员拥有有效发明专利388件，是全国平均水平的11.3倍。第二个是“产业高地”，主要是集中在企业注册和产业发展。国家高新区集聚了企业8.1万家，占全国的35.9％。科技型中小企业5.1万家，占全国的33.6％。共有国内外上市企业1476家，其中中小板308家、创业板428家，科创板上市企业53家。特别是科创板，高新区的上市企业占到全国的75.7％。2019年，高新区新注册企业61.9万家，同比增长32％，发展势头非常强。徐南平解释，“国家高新区涌现了一批全球有影响力的创新型领军企业，比如华为、腾讯、阿里、百度、大疆、科大讯飞等都是在高新区培养起来的。”同时，高新区还培育出世界级的产业集群，比如，我国的光伏产业规模全球第一。第三个是“人才高地”。国家高新区从业人员大概2213万人，其中大专学历占到59％、本科以上学历占到38％；每万名从业人员中有800多名研发人员，是全国平均水平的13.8倍。

与此同时，国家高新区凭借科技创新能力，表现出很强的抗风险能力。徐南平表示，在2008年金融危机、今年新冠肺炎疫情期间，高新区企业均表现出逆势增长势头。今年一季度国家高新区企业从业人员2656万人，同比增长2.1％；新增就业人员50.8万人，同比增长6.7％。徐南平说：“国家高新区已经成为我国发展高新技术产业的一面旗帜，成为创新驱动发展的主阵地，为引领中国经济高质量发展提供了丰富的经验。”

徐南平还对《意见》进行了详细介绍。他说，《意见》对新时代国家高新区发展进行了全面部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，着力提升自主创新能力，着力提升产业发展现代化水平，将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展的先行区。

《意见》从六方面提出18条具体举措，强调要大力聚集高端创新资源，吸引培育一流创新人才，加强关键核心技术成果产业化、转移转化，着力提升自主创新能力。强调要支持高新区企业发展壮大，积极培育科技型中小企业，加强对科技创新创业的服务支持，进一步激发企业创新发展活力。强调要大力培育发展新兴产业，做强做大特色主导产业，推进产业迈向中高端。强调要加大开放创新力度，推动区域协同发展，打造区域新的创新增长极，融入全球创新体系。强调要深化管理体制机制改革，优化营商环境，加强金融服务，坚持绿色发展，营造高质量发展环境。

《意见》明确了新时代国家高新区的总体发展目标，从以产业发展为重点的产业园区向宜创宜业宜居的科技园区和创新社区转变。国家高新区既强调发挥高新技术产业的集聚作用，支撑现代化经济体系建设，更强调产城融合，绿色发展，构建市场导向的绿色技术创新体系，建设科技强、产业优、环境美、治理好的生态园区等，进一步促进国家高新区可持续发展。

《意见》明确，要加强党对国家高新区的统一领导，完善考核评价体系，实行分类指导，加强动态管理。《意见》要求国务院科技行政管理部门要会同有关部门做好国家高新区的规划引导、布局优化和政策支持。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 06 版）

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