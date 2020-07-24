全国万元国内生产总值用水量四年下降23.8%

本报北京7月23日电 （记者王浩）日前，经国务院审定，水利部、发展改革委等9部门组成的最严格水资源管理制度考核工作组发布了《2019年度实行最严格水资源管理制度考核结果的公告》，31个省（自治区、直辖市）2019年度考核等级均为合格以上，其中江苏、上海、浙江、山东、江西、重庆、广东、北京等8个省份考核等级为优秀。

根据考核结果，2018年、2019年全国31个省（自治区、直辖市）用水总量分别为6015.5亿立方米和6021.2亿立方米，全国万元国内生产总值用水量比2015年（按可比价计算）分别下降19.2%和23.8%，万元工业增加值用水量比2015年（按可比价计算）分别下降20.6%和27.5%，农田灌溉水有效利用系数分别为0.554和0.559，重要江河湖泊水功能区水质达标率分别为83.1%和86.9%。用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”各项指标均完成年度目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 06 版）

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