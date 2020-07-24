服务外包成稳外贸重要力量

本报北京7月23日电 （记者王俊岭）今天，商务部发布了2020年上半年中国服务外包产业发展情况。最新数据显示，2020年上半年，中国企业承接服务外包合同额6795.3亿元人民币，执行额4501.3亿元，同比分别增长5.9%和10.9%。其中，承接离岸服务外包合同额4038.3亿元，同比增长1.8%，执行额2677.3亿元，同比增长10.4%，成为稳外贸的重要力量。
6月当月，全国企业承接服务外包合同额2126.4亿元，执行额1390.2亿元，同比分别增长33.7%和15%，其中承接离岸服务外包合同额1141.2亿元，执行额767亿元，同比分别增长26.1%和10%。
商务部服贸司负责人表示，上半年服务外包呈现四大特点：
一是新兴数字化服务和研发、维修等生产性服务快速增长。上半年，中国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为1170.3亿元、471.4亿元和1035.6亿元，同比分别增长3.4%、23.8%和13.5%。云计算服务、人工智能服务、区块链技术服务等新兴数字化服务离岸执行额同比增长186.3%。生产性服务外包业务发展加快， KPO中的医药和生物技术研发外包离岸执行额211.4亿元，同比增长38.6%。
二是美国、中国香港、日本等重点市场稳中有升。上半年，中国企业承接美国、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为554.9亿元、436.2亿元、220亿元、159.1亿元和140.8亿元，同比分别增长11.6%、3.1%、10.3%、23.1%和29.9%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额723.2亿元，同比增长6.3%。
三是各重点区域错位发展的格局逐步形成。长三角区域是服务外包产业主要集聚区，上半年承接离岸服务外包执行额1414.6亿元，同比增长8.5%，占全国52.8%。京津冀地区承接离岸外包执行额243亿元，同比增长46.4%，其中生物医药研发外包表现抢眼，同比增长53%；粤港澳大湾区是制造业集聚区，工业设计外包是其发展特色，上半年承接离岸工业设计外包107.2亿元，同比增长11.2%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额2307.8亿元，同比增长8.6%，占全国86.2%。
四是民营企业和外资企业是发展主力。上半年，民营企业承接离岸服务外包执行额646亿元，同比增长19.7%，高于全国平均增速9.3个百分点。外商投资企业（不含港澳台商投资企业）承接离岸服务外包执行额951.3亿元，同比增长10%。
“今年以来，商务部全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极支持服务外包企业应对疫情影响，会同各部门各地区认真落实《关于推动服务外包加快转型升级的若干意见》，推动服务外包企业实现全面复工复产，业务发展持续向好，预计全年服务外包将保持增长势头。”该负责人说。
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