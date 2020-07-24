麻辣财经：增长4.4%！工业生产再传好消息

继二季度我国经济增长由负转正后，好消息再次传来——

7月23日，在国新办举行的新闻发布会上，中国工业经济上半年成绩单出炉。统计显示，上半年规模以上工业增加值同比下降1.3%，其中一季度同比下降8.4%，二季度同比增长4.4%。

从下降8.4%到同比增长4.4%， 这样的“反转”来之不易，这样的成绩令人欣喜。

突如其来的新冠肺炎疫情，对我国经济带来前所未有的冲击，世界经济出现衰退。面对巨大风险挑战，我国全力推进制造业产业链协同复工复产，工业生产秩序快速恢复，主要经济指标明显改善，为宏观经济平稳运行提供了有力支撑。

如何看待工业经济“由负转正”？下半年回升态势能否延续？麻辣哥第一时间给您带来工业和信息化部的权威解读。

增速稳步回升，二季度运行状态逐月好转

上半年工业经济形势如何？

“上半年我国工业经济各项指标先降后升，二季度运行状态逐月好转。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

先看工业生产。随着疫情防控形势持续向好和复工复产扎实推进，从二季度开始，工业经济呈现持续恢复性增长。4、5、6三个月规模以上工业增加值，同比分别增长3.9%、4.4%和4.8%。

再看企业效益。随着政策红利释放带动，企业效益状况逐步改善，前5个月规模以上工业企业营业收入利润率，比一季度提高1.06个百分点，5月当月利润同比增长6%。

从重点行业来看，在41个工业大类中，二季度超过半数的行业实现正增长，其中装备制造业5、6两个月增加值增速分别达到9.5%和9.7%。6月份汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%。特别值得关注的是，之前受疫情影响较大的轻工、纺织等消费品行业，随着复商复市的稳步推进，产销也呈现出回暖迹象。

工业生产不仅要看增长情况，关键还要看产销量究竟如何。二季度，规上工业企业产销率保持在98%左右，市场销售明显回暖，企业预期也在向好。6月份制造业采购经理人指数（PMI）是50.9%，已连续4个月处于荣枯线以上。

工业经济增速稳步回升的同时，发展质量也在优化升级。

新产业逆势增长。上半年高技术制造业增加值增长4.5%，在前两个月下降14.4%的情况下实现反弹，3月份以来各月增速均保持在8.9%—10.5%之间，对工业增长的贡献率明显提升。其中，以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，上半年新建5G基站25.7万个，截至6月底我国5G基站累计达到41万个。

新业态加速成长。疫情防控对一些行业造成冲击的同时，在线办公、远程医疗、在线教育等新业态快速扩张，信息技术与制造业融合发展的步伐在明显加快。

辛国斌说，总体看，当前我国工业经济的基本面是好的，疫情对我国工业经济的影响总体可控，长期向好的基本趋势不会由于疫情的影响和国际经济下行的冲击而有所改变。

惠企政策落地生效，中小企业运行明显回暖

保市场主体是中央提出的“六保”任务之一，中小企业是保护生产力的生力军，是保产业链稳定的重要环节，也是保市场主体的关键。那么上半年中小企业生产经营状况究竟如何？

“随着各项惠企政策落地生效，中小企业克服疫情影响，正在加快恢复发展。”工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌介绍，数据显示，中小企业运行明显回暖，上半年规模以上中小企业生产降幅比一季度收窄10.3个百分点，特别是进入二季度以来中小企业的主要经济指标增速均由负转正，其中营业收入4月份和5月份分别增长8.6%和3%，利润总额分别增长14.9%和14.1%。

加大清欠力度，优化营商环境。上半年，工信部进一步加大清欠和清理规范涉企收费力度，已清偿政府部门和大型国有企业无分歧账款827亿元，清偿进度达到49.5%，各地对500万元以下的无分歧欠款已经全部清零，有效缓解了中小企业资金压力。

强化银企对接，缓解融资难题。截至目前，已对超过1.8万亿中小微企业贷款本息实施延期，普惠性小微企业贷款余额已超13万亿元，同比增长27.6%；不仅增速高，平均利率也大幅降低，13万亿元贷款平均利率6.03%，较去年全年的平均利率降低0.67个百分点。

优化涉企服务，培育优质企业。据不完全统计，截至6月底，各地中小企业服务机构举办服务活动超过4万场次，开展服务330多万次，服务企业1020多万家次。

“下一步，工信部将进一步优化中小企业发展环境，在全国范围内开展促进中小企业发展环境的第三方评估，同时支持地方加大专精特新中小企业培育力度，鼓励大中小企业融通发展。”黄利斌说，将继续健全中小企业公共服务体系，通过培育国家中小企业公共服务示范平台，动员更多社会力量共同帮助中小企业解决困难。

加大投资力度，稳定产业链供应链

辛国斌认为，展望下半年，有利条件与不利因素并存。当前我国工业经济仍处在疫情冲击影响的恢复期，考虑到全球疫情蔓延叠加经济下行影响，工业通信业平稳运行仍面临较大风险挑战。在不确定因素增多的情况下，下半年如何稳住工业经济？

一方面，发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，推动制造业高质量发展。

技术改造是一个企业发展的永恒主题。面临风险挑战，更要支持传统产业企业来加大技术改造投资，加快智能化、绿色化、服务化、高端化。尤其要鼓励支持一部分系统解决方案供应商服务于制造企业创新发展，特别是服务于量大面广的中小企业。同时，要推动5G新型基础设施建设布局，持续推动基础电信企业和工业企业的深化对接合作，提升生产智能化水平。

“随着疫情防控形势逐步稳定，促进消费、投资政策的落地见效，企业全面复工复产、工业投资降幅持续收窄，高技术制造业投资增长较快。”辛国斌说，下半年工业投资降幅会进一步收窄，如果把控好，年底有信心回到正增长的水平上来。

另一方面，打通断点堵点难点，保持制造业产业链供应链稳定畅通。

在供给端，通过聚焦重点产业链，推动龙头企业带动上下游中小企业的协同复产达产扩产，组织召开电子信息、消费品等重点行业全球产业链供应链畅通研讨会，畅通物流、人流、资金流、信息流，保障产业链供应链正常运转。在需求端，加快落实汽车消费的政策措施，鼓励互联网平台带动外向型企业出口转内销，同时加快推进5G等新型基础设施建设，鼓励各地开通4K超高清频道、增加节目源，积极拓展线上线下新应用，激发潜在的消费活力，带动产业链供应链加快运转。

“随着一系列稳企业保就业促消费政策持续显效，新产业新业态新模式为工业经济增长注入新动能，我们有信心、有能力继续保持工业经济平稳向好的运行态势。”辛国斌说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)