农产品电商，好质量才有好销量（话说新农村）

农产品电商不是简单把农产品搬到网上，更重要的是通过市场倒逼农业转型升级。销量体现在网上，但关键还是在田里、在农产品实实在在的质量
日前在花木之乡河南鄢陵县采访，遇到这样一位“新农民”，80后的他子承父业，种蜡梅，却没有走父辈打捆批发的“老套路”，而是选择种新品种，网上销售。他一边在网上直播插花顺便带货，一边在网店推出特色蜡梅的鲜切花，两三个月竟然卖了七八万元。他感慨，互联网这块新“大田”想要种好，还真有门道。
的确，近年来随着农村基础设施的改善，网络建设加快推进，越来越多的农民搭上互联网快车。他们尝试网络销售、指尖“耕耘”、直播带货，让自家地里产的、山上采的“乡字号”“原字号”产品飞出大山，飞进更大的市场，获得更好的收入。疫情防控期间，就有上万间蔬菜大棚成了乡村主播的直播间。截至目前，一半以上返乡下乡人员创业创新运用了互联网等现代手段。
但也要看到，想种好互联网这块“大田”并不容易。就拿前段时间火爆的直播带货来说，有的农民直播一个多月，粉丝没见涨，农产品销得也不够理想。有的好不容易卖出去，农产品质量没有“说的那么好”。仔细想想，种好互联网这块“大田”其实跟种地道理一样：一哄而上难避免“卖难”的现象，拔苗助长终究换不来好收成。
耕种互联网“大田”，销量体现在网上，但关键其实还是在地里，确保产出高质量的农产品是重要前提。农产品有了特色、保证了质量，竞争力和好身价才有了实现的可能。笔者在采访中遇到不少农产品“触网”不理想的情况，大多都跟质量不过关有关系。比如，同样是网购苹果，你卖的果型大小不一，洁净度差，还掺杂着裂口果、残次果，买过一次的消费者又怎么会成为回头客呢？
如何用高品质的农产品去赢得网上市场？笔者觉得，他山之石，可以攻玉。赣南脐橙、广东荔枝等触网成功的网红农产品，“一时火”并非偶然。它们无一不是拥有良好的产业基础，厚植在完整的产业链之中。质量的维护、品牌的树立、产品形态的更新，凝结着乡亲们的汗水。走过低谷、高峰，见过风风雨雨，日复一日的坚持才有了网店里的一个个订单和一声声好评。这些成功经验告诉我们，农产品电商，不是简单把农产品搬到网上，更重要的是通过市场倒逼农业转型升级，打造一条贯穿生产和销售全流程的高质量供应链。
这两天，那位“新农民”又传来好消息：他扎进地里学种植，走出去各地求教，原本只开黄花的蜡梅在他的精心培育下开出了红花，还开发出了其他几个新品种，网店试卖，已经收获不少订单。为能耕种好互联网这块新“大田”的“新农民”们点赞！
《 人民日报 》（ 2020年07月24日 18 版）
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