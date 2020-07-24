工信部：二季度新兴产业逆势增长成亮点

“综合相关指标分析，二季度以来工业经济稳步回升，经济运行初步判断已经回归到了正常轨道。”7月23日上午，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示。会上透露，上半年规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点，二季度同比增长4.4%，主要经济指标明显改善。4、5、6三个月规模以上工业增加值同比分别增长了3.9%、4.4%和4.8%，PMI指数连续四个月处于枯荣线以上。

高技术制造业增加值增长4.5%

据工信部统计，41个工业大类中，二季度超过半数的行业实现正增长，其中装备制造业5、6两个月增加值增速分别达到9.5%和9.7%。6月汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%。受基建投资复苏的拉动，原材料工业总体呈现平稳态势，特别值得关注的是，受疫情冲击影响较大的轻工、纺织等消费品行业，随着复商复市的稳步推进，产销也呈现出回暖迹象。与此同时，新兴产业呈现逆势增长趋势。

财信研究院副院长伍超明此前在接受北京商报记者采访时表示，上半年经济恢复好于预期的表现之一是制造业新旧动能转换加速。

据统计，上半年高技术制造业增加值增长4.5%，高于规模以上工业增速5.8个百分点，在前两个月猛降14.4%的情况下实现快速反弹，3月以来各月增速均保持在8.9%-10.5%之间，对工业增长的贡献率明显提升。生物医药、电子及通信设备、医疗仪器设备等行业增加值同比分别增长13.8%、7.2%和27.2%，6月3D打印设备、智能手表、充电桩等产品产量增长超过40%，上半年软件和信息技术服务业实现收入同比增长6.7%。

疫情在对一些行业造成重大冲击的同时，也加快推进了数字经济、智能制造、生命健康等产业的发展。在线办公、远程医疗、在线教育等都在快速扩张，同时5G等新型基础设施建设也在加速产业数字化转型和智能化发展，信息技术与制造业融合发展的步伐在明显加快。

工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍，近期每一周平均新开通的5G基站都超过1.5万个，到6月底，3家企业在全国已建设开通的5G基站超过了40万个。此外，有197款5G终端拿到了入网许可，今年5G手机出货量达8623部，截至6月底有6600万部终端连入网络。

中小企业恢复生机

此外，随着各项惠企政策落地生效，中小企业也逐渐克服疫情影响，恢复生机。

工信部新闻发言人黄利斌介绍，国家统计局和工信部中小企业生产运行建设平台调查数据显示，中小企业呈现回暖态势，进入二季度以来中小企业的主要经济指标增速均由负转正，其中营业收入4月和5月分别增长了8.6%和3%，利润总额分别增长了14.9%和14.1%。

据国家统计局数据，上半年规模以上中小企业生产降幅比一季度收窄10.3%，前5个月利润降幅比一季度收窄21.7%。

辛国斌介绍，上半年以来，工信部积极推动各项惠企政策出台并督促落实，以帮助中小企业有序复工复产。例如，工信部联合16家单位共同印发了《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》，同时，进一步加大了清欠和清理规范涉企收费力度，上半年已清偿政府部门和大型国有企业无分歧账款827亿元，清偿进度达到了49.5%。

在解决企业融资难融资贵问题上，据透露，截至目前，已对超过1.8万亿元贷款本息实施延期；普惠性小微企业贷款余额已超13万亿元，同比增速27.6%。此外，工信部还与财政部联合实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，安排中央财政资金30亿元，对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保费等政策引导较强的地方进行奖补。

伍超明认为，支持中小微企业恢复关键仍在于两个方面。“一是加快落实直达实体经济的金融支持政策，有效缓解中小微企业在贷款还本付息和新增信贷融资两个环节的压力，稳定企业融资性现金流，并助力其加快恢复生产经营；二是继续加大减税降费力度、降低融资成本，在需求端恢复偏弱的情况下，有效降低中小微企业整体的成本负担，以激发市场活力。”他说。

不过，辛国斌也强调，下半年发展有利条件与不利因素并存。“当前国际疫情仍在蔓延，世界经济陷入深度衰退，国际贸易环境恶化已是不争的事实；国内常态化疫情防控任务仍然艰巨，需求恢复仍有一个过程，企业经营困难还是比较严重，洪涝等各种自然灾害也对经济复苏产生一些不利影响，汛情十分严重，下半年不确定性因素仍然较多。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)