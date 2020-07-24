预订量翻倍 房车旅行成跨省游黑马

北京商报讯（记者 蒋梦惟）在跨省团队游及“机票+酒店”业务重启后，随各路旅行团一同出发的，还有快速升温的房车游大军。7月23日，北京商报记者从飞猪、马蜂窝、上汽大通等多家OTA和房车旅游企业处获悉，近期房车旅游订单出现了罕见的同比大幅增长，多家平台较去年同期增幅高达100%-120%，有的企业仅剩下三成左右的可预订库存。

“跨省团队游的恢复让暑期旅游市场迅速升温，这之中房车游又成为了众多旅游业态中的一匹黑马。”飞猪相关负责人介绍，进入7月以来，该平台房车游订单较去年同期增长超过120%，是目前旅游业中订单数较少能出现同比大幅上涨的细分行业之一。

无独有偶，国内房车企业上汽大通房车生活家运营总监刘磊也表示，在各地逐步恢复跨省团队游后，企业平台订单数量同比增长107%、环比增长98%；订单金额同比增长164%、环比增长89%。此外，马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶也表示，进入暑期以来，马蜂窝上房车游搜索热度上涨了57%，一些网红房车营地格外受到周边游客关注。

值得注意的是，在跨省游加速复苏的大背景下，开着房车出省旅游的游客占比迅速提升。刘磊告诉北京商报记者，据统计，跨省团队游恢复后，该平台上房车跨省游板块搜索量相比此前迅速增长了200%。而且，由于这一政策的发布正值暑期旅游旺季，因此家庭房车出游的咨询占总咨询量的比例达30%。

具体到线路方面，刘磊表示，日前西宁、兰州等地的房车预订量增长较快。而另一房车旅游商家狼图腾总经理王彦坤也称，由于出境游尚未恢复，计划暑期长线旅行的游客大多会选择青海、内蒙古等地作为目的地，而这些城市都在房车旅游的热门线路之中。

北京商报记者查找发现，目前各OTA平台上确实有不少房车旅游产品以甘肃、青海、宁夏、内蒙古等地的线路为主，比如沿着青海湖一路向西，穿越柴达木盆地的6日5晚秘境之旅，路途中可以打卡茶卡盐湖并经过凹凸公路、乌素特水上雅丹、大柴旦翡翠湖等。

此外，在部分产品中，有的企业还专门标注了“一车一团”、附带露营等内容，吸引了不少想要去客流较少的户外自然景区景点游玩的消费者。

不过，也有旅游企业负责人告诉北京商报记者，当前跨省跟团游、“机票+酒店”产品刚刚恢复不久，不少旅行社、OTA都绞尽脑汁设计一些安全性高、性价比高的小团、定制团产品，并推出了不少打折促销活动，相较之下，房车旅游价格还是相对高一些，预订增长情况还是要看具体线路，一些中短线本身单价就不高的产品，或者是目的地交通、住宿设施都相对完善的产品，可能游客选择房车出行的比例就相对较低。而且，目前房车旅游产品中有相当一批相似度较高，还需设计出一些更有可玩性的线路。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌还提出，目前，我国房车露营地服务及产品供给不足的情况依然比较凸显，制约着房车旅游的发展，当前越来越多的消费者愿意去人少、自然资源丰富的地方旅游，而这些区域大多都适合发展房车游，如果景区或当地文旅部门能借此机会修建、完善一批房车露营地，或许能有效吸引更多跨省游客前往。

(责编：李都也(实习生)、李栋)