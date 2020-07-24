原标题：广发证券冲击波：6公司创业板IPO中止

在保荐机构资格被暂停6个月的处罚落地后，广发证券的保荐业务接连受创。据深交所官网显示，目前亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份”）等6家冲击创业板公司的IPO申请按下“暂停键”，这6单IPO项目均由广发证券保荐。在项目搁浅后，这些公司后续有何打算？北京商报记者对相关企业进行了采访。其中江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）方面透露，将更换保荐机构。多位业内人士也普遍认为，若想快速推进上市进程，更换保荐机构是最优方式。

按下“暂停键”

据深交所官网显示，截至7月23日，共有302家企业拟在创业板上市。从上市的进程看，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司等18家公司的IPO事宜在快速推进，已进入提交注册阶段。

相比之下，还有6家公司上市进展并不顺利。深交所官网披露的IPO项目动态显示，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”）、金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）、深圳市晶台股份有限公司（以下简称“晶台股份”）、广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”）、亚香股份、恒辉安防6家公司的审核状态均为中止。

其中，恒辉安防IPO中止的时间为7月21日，其余5家公司的IPO申请均在7月22日中止。6家IPO中止的企业中，有3家公司注册地在江苏，2家为广东企业，还有1家注册地在上海。从证监会所属行业划分，这6家公司分属于六大领域，包括综合、土木工程建筑业、计算机、通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、纺织业等。

6家公司IPO申请扎堆暂停，主要是受到广发证券的拖累。

公开信息显示，霍普股份、金埔园林、晶台股份、东箭科技、亚香股份、恒辉安防6家公司IPO项目的保荐机构均为广发证券。对于中止的原因，这6家公司的口径也一致，均为“因保荐人被中国证监会暂停保荐机构资格，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条第一款第（三）项的规定，深交所中止其发行上市审核”。

相关规定显示，存在发行人的保荐人、证券服务机构被中国证监会依法采取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等措施，尚未解除等七种情形中的任何一种，发行人、保荐人和证券服务机构应当及时告知深交所，深交所将中止发行上市审核。

下一步怎么走

苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，广发证券受罚，已经严重影响被保荐公司的IPO进度。

IPO按下“暂停键”后，无疑打乱了这些公司原本的IPO节奏。对于后续，这些公司又该做何打算，无疑是最受市场关注的话题。

关于公司未来上市的计划、会否考虑更换保荐机构的问题，恒辉安防相关负责人在接受北京商报记者采访时称，“肯定会更换保荐机构的”。

而对于公司将更换哪家券商作为公司IPO的保荐机构，恒辉安防相关负责人表示，“目前比较敏感，不方便透露”。谈及公司何时恢复IPO审核，有没有具体的时间时，恒辉安防相关负责人告诉记者，“现在还没有办法确定。因为广发证券保荐机构的资格被暂停6个月，涉及到的企业也不少。公司这边也是在一边走，一边看。具体还要看后续的市场态势的状况，以及一个返场状况。不知道交易所那边会不会有相关的细则，同时也在观望看看其他公司有什么经验可以借鉴”。

除了恒辉安防相关负责人透露将换掉广发证券外，其他公司会否选择更换保荐机构？带着这一问题，北京商报记者致电金埔园林在招股书中披露的电话，不过对方表示“这里是门卫”。随后记者按照前述人士告知的电话联系尝试联系金埔园林董秘办公室进行采访，不过该人士提供的电话显示“号码有误”。

另外，北京商报记者还分别致电霍普股份、晶台股份、东箭科技、亚香股份进行采访，但电话均未有人接听。

关于暂停保荐资格半年对目前公司现有的项目的影响，公司如何考虑安排手中的项目时？广发证券方面回复北京商报记者称，“目前公司业务类型多样，不同业务的监管规则也存在差异，公司本着客户至上的原则，在依法合规的基础上，全力妥善推进存量项目进程，并持续做好上市公司客户的督导工作”。

更换保荐机构

何南野认为，“目前，被保荐公司可行路径主要有两条，一是等待广发证券6个月处罚期过去，监管层将重新审理，重新启动审核程序；二是公司撤回材料，更换保荐券商，由新券商进行重新申报”。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人根据规定需要更换保荐人或者证券服务机构的，更换后的保荐人或者证券服务机构应当自中止审核之日起3个月内完成尽职调查，重新出具相关文件，并对原保荐人或者证券服务机构出具的文件进行复核，出具复核意见，对差异情况作出说明。

“从我们的实践角度看的话，更换保荐券商重新申报比较划算。因为对于刚申报IPO的公司，内部各方面已非常规范，聘请另外一家券商保荐，该券商可以在规定时间内搞定尽职调查及申报前的各类事项，然后重新将材料申报。”何南野如是表示。

在牛牛研究中心研究总监刘迪寰看来，“广发证券保荐业务资格暂停期间，如果不更换保荐机构，这些公司IPO都不会继续往下推进，只有等广发证券资格恢复了才能进行下一流程。对这些公司而言，要么继续等待，不过最优的选择是更换保荐机构”。

刘迪寰补充道，“此前暂停保荐业务资格期限从3个月到6个月，而今年新修的《证券发行上市保荐业务管理办法》将上限从6个月提高至3年，广发证券虽适用旧法被暂停6个月，但监管层对其从严监管态势明显。另外，7月20日，广发证券已经收到广东证监局《行政监管措施决定书》，此前有人预计复议过程会长达数月。当前创业板注册制实施后，审核周期不断压缩，越早更换，不确定性越低”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)