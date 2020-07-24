半年报集中披露 16家地方银行净利负增长

随着半年报披露季拉开帷幕，银行业能够交出一份怎样的“成绩单”备受关注。虽然上市银行半年报还未正式披露，但已有多家非上市银行率先登场。7月23日，北京商报记者统计发现，已有至少26家地方银行披露了上半年度业绩数据，银行盈利能力承压，16家出现净利润负增长。在分析人士看来，净利润下滑在市场预期之内，疫情对企业及个人信贷需求、偿债能力造成影响，叠加监管引导金融系统让利的影响，银行业未来仍面临着利润增长压力。

16家净利润负增长

疫情影响之下，地方性中小银行的经营业绩承压。截至7月23日15时，据中国货币网披露，已有26家地方中小银行公布了上半年业绩数据。除东莞银行和湖州银行2家拟上市银行以及湖北银行外，其余23家均为农商行。在这26家银行中，青海大通农商行仅公布了拨备前利润，湖北十堰农商行和江苏泰州农商行暂无可对比数据，故将23家银行进行分析。

从盈利能力来看，23家银行中，仅有7家银行的净利润较去年同期实现了增长，且只有佛山农商行1家实现了两位数增幅，其他6家均为个位数增长。此外16家银行出现净利润负增长，其中6家降幅超过30%，包括山西盂县农商行山东莱州农商行、肇庆农商行、湖北随州农商行、湖北银行和吉林环城农商行等。就净利润出现负增长的原因及后续改善措施等问题，北京商报记者尝试联系多家银行，但截至发稿未收到回复。

对于净利润的下滑，一位农商行人士对北京商报记者表示，自一季度以来，受疫情影响，银行业经营都较为困难，而地方性银行面对的经营压力更大，所以净利润出现下降，这也是行业的现状。

苏宁金融研究院高级研究员陶金认为，一方面，受疫情影响更大的是中小微企业和零售客户，而中小银行作为参与普惠金融业务的重要力量，受到的业务和风险等方面的影响相对更明显。另一方面，疫情也使得银行加强风险管控，面对积累的风险，部分中小银行业务拓展减慢，因此拖累了盈利增长。

警惕资产质量暴露“时差”

分析人士预计，净利润除了与减费让利、业务扩张受限有关，也可能与银行为抵御资产质量下滑而大幅计提拨备有关。根据利润表，安徽利辛农商行上半年资产减值损失7700万元，同比增长24%；肇庆农商行计提资产减值损失1.526亿元，同比增长了5.8倍。

目前来看，26家银行中只有6家披露了不良贷款率数据。6家银行中，2家银行不良率较年初下降，分别为江苏溧水农商行和吉林环城农商行。不良率上升的4家银行包括湖北银行、湖州银行、阜阳颍东农商行和青海大通农商行。其中，湖北银行的升幅最大，截至2020年6月末，该行不良率为2.7%，较年初上升了0.71个百分点。

资产质量下滑是整个银行业的一大现状。银保监会新闻发言人近日表示，截至6月末，我国银行业不良贷款余额3.6万亿元，比年初增加4004亿元；不良贷款率2.1%，比年初上升0.08个百分点。

由于资产质量暴露有“时差”，因此，商业银行未来风险化解的压力依然很大。上述银保监会新闻发言人表示，由于经济下行在金融领域反应有一定时滞，加之宏观政策短期对冲效应等，违约风险暂时被延缓暴露，预计在今后一段时期不良贷款会陆续呈现和上升。银行要及时填补拨备缺口，全面覆盖风险损失。

业绩“过冬”恐成大趋势

事实上，银行净利润增速放缓或者出现负增长已在预期之内。央行研究局课题组此前撰文指出，随着实体经济困难向金融领域传导的滞后效应逐渐显现，以及一些政策因素的影响，银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大，银行利润增速可能下滑，不排除年内出现零增长或负增长的可能。

北京商报记者注意到，上文中的部分净利润仍然正增长的银行，也面临着增速放缓的局面。比如，东莞银行2019年上半年的净利润增速为19.7%，今年上半年已放缓至2.8%；湖州银行的净利润增速也由去年上半年的约31%下降至个位数。

今年以来，为了支持实体经济发展，监管部门指导商业银行加大对企业的支持力度。此前召开的国务院常务会议指出，将通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。这一让利规模相当于商业银行2019年净利润的75%，如此力度的让利或会对银行盈利带来较大影响。

邮储银行战略发展部研究员娄飞鹏表示，受让利实体经济以及不良贷款承压等因素影响，预计银行业净利润难以维持高增长。其实，银行业净利润维持适宜的增速是常态，面对这种情况银行需要按照服务实体经济的要求，做好自身的各项金融服务，结合经济发展和客户需求变化做好转型发展。

在新网银行首席研究员董希淼看来，从整个银行业来说，不管是规模还是盈利方面，上半年稳定增长的态势还是可期的。不过，中小银行未来面临着较大的压力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)