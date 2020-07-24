人民网>>财经

-3.3% 韩国经济17年来首次衰退

陶凤 汤艺甜

2020年07月24日07:58  来源：北京商报
 
原标题：-3.3% 韩国经济17年来首次衰退

　　金丝雀彻底失声了。虽然韩国经济衰退早就是板上钉钉的事实，只待“官宣”，但在具体的数据公布之后，“1997年金融危机以来最糟”的判断，多少还是有些令人唏嘘。消费、旅游、出口等均出现暴跌，是将韩国经济推下悬崖的主要因素。不过，稍微值得庆幸的是，相较于还在疫情中挣扎的美国、日本、欧洲各国等发达经济体，韩国或许能在三季度快速实现反弹。

　　1998年来最大跌幅

　　连续两个季度的萎缩，将韩国彻底打上了经济衰退的烙印。当地时间7月23日，韩国央行发布了二季度的GDP数据。数据显示，韩国二季度GDP环比初值下降3.3%，创下1998年一季度以来的最大跌幅，当时为环比降6.8%。

　　与去年同期相比，韩国二季度GDP的初值也萎缩了2.9%，预期为下降2%，创1998年四季度以来最大降幅，彼时受金融风暴影响，韩国的实际GDP下降了3.8%。

　　算上今年一季度的环比萎缩1.3%，韩国经济也正式步入了自2003年以来的首次技术性衰退。

　　萎缩被公认为是不可避免的，不过-3.3%的降幅还是超出了经济学家们的预期。在接受彭博调查的17位经济学家中，有16位预测经济萎缩。根据这些经济学家的预测中值，二季度韩国GDP较一季度萎缩2.4%。而路透社此前的调查也显示，预期的收缩幅度为2.3%。

　　基于现状，韩国央行也早就下调了对全年的经济预期。6月29日，韩国央行在发布的报告中指出，若三季度确诊病例持续增加，疫情长期持续，预计韩国2020年的经济增长预期为-1.8%。

　　这是韩国央行自2009年7月以来，时隔11年首次预测经济将出现负增长。从1953年开始汇编韩国的GDP数据以来，该国的GDP下滑仅在1980年和1998年出现了两次。

　　疫情以来，韩国央行已经多次下调了经济预期。此前在5月28日，在2020年二季度全球确诊病例达到顶峰、下半年疫情趋稳的前提下，韩国央行曾预测2020年韩国实际GDP增长率为-0.2%，较此前下调2.3个百分点，2月时的预测数字还是2.1%。

　　对于最新的悲观预期，韩国央行给出的理由是疫情的不确定性。在报告中，韩国央行表示，从全球范围内来看，欧洲疫情虽已逐渐缓解，但巴西、印度等国疫情却急剧恶化，新增病例仍在大幅增长，因此疫情进入稳定期的时间将继续推迟。

　　根据美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情统计数据，截至北京时间23日0时35分，全球累计新冠确诊病例已达到15008046例，累计死亡病例为617902例。其中，韩国中央防疫对策本部23日发布的数据显示，截至23日0时，韩国较前一天0时新增59例新冠肺炎确诊病例，累计确诊13938例。

　　出口成最大拖累

　　韩国央行之所以在下调经济预期的原因中提及全球疫情，是因为作为一个出口导向型国家，韩国自身的经济脉络与全球需求密不可分，其本季度GDP萎缩的“罪魁祸首”正是出口的暴跌。

　　从具体的数据来看，二季度，韩国的货物和服务出口暴跌了16.6%，创下1963年四季度以来的最大跌幅。而在去年，出口占韩国名义GDP 的比例将近40%，出口下跌的严重程度不言而喻。

　　目前，韩国的出口数据略有好转趋势，但并不明显。韩国关税厅7月21日发布的数据显示，7月前20天，韩国出口同比减少了12.8%，至246亿美元，日均出口额减少7.1%。此前，韩国出口已经连续3个月下跌，6月出口同比减少10.9%至392.13亿美元，4月和5月的同比跌幅分别为-25.5%和-23.6%，6月的日均出口额同比减少18.5%，较5月的-18.3%还有所扩大。

　　除了出口，与全球旅行需求紧密相连的免税业也不容乐观。今年二季度，韩国航空公司的国际航线旅客为328200名，同比减少了98%。乐天、新罗、新世界等大企业免税店的销售额也减少80%以上，甚至出现因销售锐减无法负担租赁费的情况。

　　近日，韩国最大旅行社哈拿旅游表示，不再续签仁川国际机场第一航站楼的SM市内免税店合约，将彻底放弃免税店业务。有分析认为，哈拿旅游可能会全面撤离免税行业，因为其主力产业旅游业受到了严重打击，难有余力再经营免税店。SM免税店在过去四年里仅在免税业务上就已累计损失了726亿韩元，今年一季度则亏损了275.3亿韩元。

　　对于韩国而言，为数不多的好消息是二季度消费。当季，占韩国GDP近半的私人消费环比增长1.4%，此前一季度是下跌6.5%。这与政府的现金发放，从而促进了餐饮、服饰和休闲活动的支出等有关。

　　不过，微弱的增长之于出口的大幅度下滑，仍是杯水车薪。Capital Economics Aisa经济学家Alex Holmes表示，尽管消费者支出逐步恢复，但是来自疫情的冲击不太可能完全消退；与此同时，全球需求可能只会缓慢复苏，这将给出口带来压力。

　　中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生分析称，“其实韩国近几年的经济发展比较低迷，主要有两方面的原因，一个是国内的经济增长动力不足，在科技等新业态方面遇到瓶颈；另一个原因也是主要的原因，与全球经济的低迷有关，韩国国内市场狭小，处于出口导向型经济，其国内的很多大企业在全球投资建厂，因此全球经济低迷，韩国受到波及的程度比较大。而在疫情的影响下，今年的全球经济是11年来最差的一年”。

　　反弹有希望

　　“受外部冲击的影响，韩国GDP萎缩程度超出预期；韩国可能在三季度实现经济反弹”，虽然目前形势严峻，但对下半年的走势，韩国财政部长洪楠基较为乐观。

　　与洪楠基的态度类似，大多数经济学家都认为，本季度韩国经济将恢复增长。相较于日本4.9％、新加坡5.8％和美国5.5％的今年萎缩幅度，韩国央行的-1.8%预期似乎还不算太糟糕。

　　在货币政策方面，韩国央行一直维持着宽松的政策。自3月疫情暴发以来，韩国央行已经累计降息75个基点，目前保持0.5%利率不变，这是自1999年以来韩国央行实施的历史最低利率水平。同时，自4月以来，韩国央行每周都会举行回购拍卖，并承诺通过回购协议提供无限制的流动性，从而将现金注入市场。

　　韩国央行最近表示，鉴于韩国金融机构融资状况改善且需求低迷，该行将在7月底前结束通过回购操作提供无限量资金的临时提议。不过，该行行长李柱烈也承诺称，“如果需要进一步放松货币政策，将使用非利率工具”。

　　在财政刺激方面，韩国政府也已经三次出手。7月3日，韩国国会通过了第三期补充预算案，规模达35.1万亿韩元，超出2009年全球金融危机时政府编制的预算（28.4万亿韩元），创历史之最。

　　这是韩国政府时隔48年一年内三次编制补充预算案。此前，第一期和第二期补充预算案已经于3月17日和4月30日获得通过，规模分别为11.7万亿韩元和7.6万亿韩元。

　　除了内在的努力，在出口方面，韩国也是有希望的。“在三季度，韩国经济肯定会反弹，”王俊生表示，一方面是全球的经济形势，因为一季度、二季度疫情的影响，实际上现在除了美国，基本上其他国家适应了后疫情时代，经济的发展肯定不会像过去几个月那样停滞，三季度肯定会有所回升，从而带动韩国经济回升。

　　另外，王俊生还指出，今年的东亚经济是个亮点，东亚包括中日韩、东盟，在全球经济的低迷之下，这些国家的经济发展相对来说较好。而站在韩国的角度来看，既有和东盟的合作机制，中日韩也有经贸之间的合作，再加上RCEP今年也可能会通过，因此，在东亚经济势头明显向好的情况下，韩国经济也会受到拉动而回升。

　　中国国际经济交流中心学术委员会委员王军也表示，近年来，中韩之间无论是经济关系还是经贸关系都有非常大的改善，中国是韩国重要的贸易伙伴，贸易往来是非常紧密的。而中国经济在上半年出现了非常明显的触底反弹，下半年中国的需求、购买会非常强劲，这对于其贸易伙伴如韩国都会是一个福音。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved