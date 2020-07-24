原标题：-3.3% 韩国经济17年来首次衰退

金丝雀彻底失声了。虽然韩国经济衰退早就是板上钉钉的事实，只待“官宣”，但在具体的数据公布之后，“1997年金融危机以来最糟”的判断，多少还是有些令人唏嘘。消费、旅游、出口等均出现暴跌，是将韩国经济推下悬崖的主要因素。不过，稍微值得庆幸的是，相较于还在疫情中挣扎的美国、日本、欧洲各国等发达经济体，韩国或许能在三季度快速实现反弹。

1998年来最大跌幅

连续两个季度的萎缩，将韩国彻底打上了经济衰退的烙印。当地时间7月23日，韩国央行发布了二季度的GDP数据。数据显示，韩国二季度GDP环比初值下降3.3%，创下1998年一季度以来的最大跌幅，当时为环比降6.8%。

与去年同期相比，韩国二季度GDP的初值也萎缩了2.9%，预期为下降2%，创1998年四季度以来最大降幅，彼时受金融风暴影响，韩国的实际GDP下降了3.8%。

算上今年一季度的环比萎缩1.3%，韩国经济也正式步入了自2003年以来的首次技术性衰退。

萎缩被公认为是不可避免的，不过-3.3%的降幅还是超出了经济学家们的预期。在接受彭博调查的17位经济学家中，有16位预测经济萎缩。根据这些经济学家的预测中值，二季度韩国GDP较一季度萎缩2.4%。而路透社此前的调查也显示，预期的收缩幅度为2.3%。

基于现状，韩国央行也早就下调了对全年的经济预期。6月29日，韩国央行在发布的报告中指出，若三季度确诊病例持续增加，疫情长期持续，预计韩国2020年的经济增长预期为-1.8%。

这是韩国央行自2009年7月以来，时隔11年首次预测经济将出现负增长。从1953年开始汇编韩国的GDP数据以来，该国的GDP下滑仅在1980年和1998年出现了两次。

疫情以来，韩国央行已经多次下调了经济预期。此前在5月28日，在2020年二季度全球确诊病例达到顶峰、下半年疫情趋稳的前提下，韩国央行曾预测2020年韩国实际GDP增长率为-0.2%，较此前下调2.3个百分点，2月时的预测数字还是2.1%。

对于最新的悲观预期，韩国央行给出的理由是疫情的不确定性。在报告中，韩国央行表示，从全球范围内来看，欧洲疫情虽已逐渐缓解，但巴西、印度等国疫情却急剧恶化，新增病例仍在大幅增长，因此疫情进入稳定期的时间将继续推迟。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情统计数据，截至北京时间23日0时35分，全球累计新冠确诊病例已达到15008046例，累计死亡病例为617902例。其中，韩国中央防疫对策本部23日发布的数据显示，截至23日0时，韩国较前一天0时新增59例新冠肺炎确诊病例，累计确诊13938例。

出口成最大拖累

韩国央行之所以在下调经济预期的原因中提及全球疫情，是因为作为一个出口导向型国家，韩国自身的经济脉络与全球需求密不可分，其本季度GDP萎缩的“罪魁祸首”正是出口的暴跌。

从具体的数据来看，二季度，韩国的货物和服务出口暴跌了16.6%，创下1963年四季度以来的最大跌幅。而在去年，出口占韩国名义GDP 的比例将近40%，出口下跌的严重程度不言而喻。

目前，韩国的出口数据略有好转趋势，但并不明显。韩国关税厅7月21日发布的数据显示，7月前20天，韩国出口同比减少了12.8%，至246亿美元，日均出口额减少7.1%。此前，韩国出口已经连续3个月下跌，6月出口同比减少10.9%至392.13亿美元，4月和5月的同比跌幅分别为-25.5%和-23.6%，6月的日均出口额同比减少18.5%，较5月的-18.3%还有所扩大。

除了出口，与全球旅行需求紧密相连的免税业也不容乐观。今年二季度，韩国航空公司的国际航线旅客为328200名，同比减少了98%。乐天、新罗、新世界等大企业免税店的销售额也减少80%以上，甚至出现因销售锐减无法负担租赁费的情况。

近日，韩国最大旅行社哈拿旅游表示，不再续签仁川国际机场第一航站楼的SM市内免税店合约，将彻底放弃免税店业务。有分析认为，哈拿旅游可能会全面撤离免税行业，因为其主力产业旅游业受到了严重打击，难有余力再经营免税店。SM免税店在过去四年里仅在免税业务上就已累计损失了726亿韩元，今年一季度则亏损了275.3亿韩元。

对于韩国而言，为数不多的好消息是二季度消费。当季，占韩国GDP近半的私人消费环比增长1.4%，此前一季度是下跌6.5%。这与政府的现金发放，从而促进了餐饮、服饰和休闲活动的支出等有关。

不过，微弱的增长之于出口的大幅度下滑，仍是杯水车薪。Capital Economics Aisa经济学家Alex Holmes表示，尽管消费者支出逐步恢复，但是来自疫情的冲击不太可能完全消退；与此同时，全球需求可能只会缓慢复苏，这将给出口带来压力。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生分析称，“其实韩国近几年的经济发展比较低迷，主要有两方面的原因，一个是国内的经济增长动力不足，在科技等新业态方面遇到瓶颈；另一个原因也是主要的原因，与全球经济的低迷有关，韩国国内市场狭小，处于出口导向型经济，其国内的很多大企业在全球投资建厂，因此全球经济低迷，韩国受到波及的程度比较大。而在疫情的影响下，今年的全球经济是11年来最差的一年”。

反弹有希望

“受外部冲击的影响，韩国GDP萎缩程度超出预期；韩国可能在三季度实现经济反弹”，虽然目前形势严峻，但对下半年的走势，韩国财政部长洪楠基较为乐观。

与洪楠基的态度类似，大多数经济学家都认为，本季度韩国经济将恢复增长。相较于日本4.9％、新加坡5.8％和美国5.5％的今年萎缩幅度，韩国央行的-1.8%预期似乎还不算太糟糕。

在货币政策方面，韩国央行一直维持着宽松的政策。自3月疫情暴发以来，韩国央行已经累计降息75个基点，目前保持0.5%利率不变，这是自1999年以来韩国央行实施的历史最低利率水平。同时，自4月以来，韩国央行每周都会举行回购拍卖，并承诺通过回购协议提供无限制的流动性，从而将现金注入市场。

韩国央行最近表示，鉴于韩国金融机构融资状况改善且需求低迷，该行将在7月底前结束通过回购操作提供无限量资金的临时提议。不过，该行行长李柱烈也承诺称，“如果需要进一步放松货币政策，将使用非利率工具”。

在财政刺激方面，韩国政府也已经三次出手。7月3日，韩国国会通过了第三期补充预算案，规模达35.1万亿韩元，超出2009年全球金融危机时政府编制的预算（28.4万亿韩元），创历史之最。

这是韩国政府时隔48年一年内三次编制补充预算案。此前，第一期和第二期补充预算案已经于3月17日和4月30日获得通过，规模分别为11.7万亿韩元和7.6万亿韩元。

除了内在的努力，在出口方面，韩国也是有希望的。“在三季度，韩国经济肯定会反弹，”王俊生表示，一方面是全球的经济形势，因为一季度、二季度疫情的影响，实际上现在除了美国，基本上其他国家适应了后疫情时代，经济的发展肯定不会像过去几个月那样停滞，三季度肯定会有所回升，从而带动韩国经济回升。

另外，王俊生还指出，今年的东亚经济是个亮点，东亚包括中日韩、东盟，在全球经济的低迷之下，这些国家的经济发展相对来说较好。而站在韩国的角度来看，既有和东盟的合作机制，中日韩也有经贸之间的合作，再加上RCEP今年也可能会通过，因此，在东亚经济势头明显向好的情况下，韩国经济也会受到拉动而回升。

中国国际经济交流中心学术委员会委员王军也表示，近年来，中韩之间无论是经济关系还是经贸关系都有非常大的改善，中国是韩国重要的贸易伙伴，贸易往来是非常紧密的。而中国经济在上半年出现了非常明显的触底反弹，下半年中国的需求、购买会非常强劲，这对于其贸易伙伴如韩国都会是一个福音。

(责编：李都也(实习生)、李栋)