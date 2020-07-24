借道股权投资 外资纷纷入场加注中国资本市场

原标题：外资纷纷入场加注中国资本市场

□本报记者 何芬兰

凯辉资本、鼎晖投资分别完成23亿欧元、58亿人民币大额募资，国雄资本受外资LP青睐、线性资本完成第四期美元基金募集……投中研究院近日发布报告称，随着国内疫情逐步稳定以及复工复产全面推进，中国风险/私募（VC/PE）股权市场与前两月相比出现缓步回调，但海外投资者纷纷看好中国市场，仅今年五月就有多支基金获外资加注。

外资纷纷入场加注

五月，多支外币基金完成募资，外资投资者纷纷入场中国市场。在资本寒冬与疫情的双重冲击下，多数机构深陷募资困境，但凯辉资本依靠过往优异的投资业绩和完善的风控体系，赢得了国内外新老机构投资者的青睐，逆势募集13亿欧元。本次募集仅用了16个月，其中90%为历史投资机构追投，另有一半新进投资者。凯辉历史投资人如国开金融、法国国家投资银行、巴黎机场集团、SEB集团、米其林集团和法雷奥集团的继续投资，也吸引了如丝路基金、欧洲投资基金、生物梅里埃、开云集团、欧莱雅集团、联合利华集团、达索集团、雅高酒店集团、德高集团、保乐力加集团、达飞轮船、法液空等新投资机构的认同与加入。

鼎晖投资宣布鼎晖创新与成长基金二期完成了23亿元人民币首轮募集，同期鼎晖VGC二期美元募集也接近5亿美元。此次新基金的募资，是自鼎晖VGC 2016年一期50亿基金募集完成后的第二次市场募集。投资者涵盖来自大中华区、亚洲其他地区、欧洲和美国的主权基金、公共养老基金、大学捐赠基金、保险公司、央企、政府引导基金及家族办公室等在内的主流机构投资人；所有美元一期机构投资者继续追投美元二期，人民币投资人也重新加码。

国雄资本首支基金以超1.188亿美元的超额募资实现最终关账，并达到出资人承诺的上限。本次募资历经八个月，横跨美国、澳大利亚、新西兰、迪拜等13个国家，吸引了美国纽约私人银行家及英国知名的投资机构等众多外资投资者。线性资本完成第四期美元基金募集的首次交割，金额为1.1亿美元。这期基金得到了老投资人的持续加码支持，也逆势获得了世界顶级新投资人的青睐。

消费和医疗健康引领

投中报告显示，3月开始，中国VC/PE投资市场活跃度有所反弹，但由于募资动力不足，优质项目稀缺，VC/PE投资未能一直保持回升态势。今年5月，投资案例数量287起，环比回落26%，同比减少58%；投资规模95.62亿美元，环比基本持平，同比减少30%。

尽管如此，消费和医疗健康领域却极大激发了投资者的热情。从中央到地方接连出台的多重促消费政策，有力推动了国内消费市场加速复苏，VC/PE机构也增加了对消费领域的资金投入。医疗健康领域原本就是VC/PE市场的投资热点，而今年的疫情更是直接激发了VC/PE机构的投资热情。2020年以来，医疗健康领域单笔投资均值在2000万美元以上，5月更是攀升到4540万美元，环比4月增长107%，同比骤增162%。医疗健康领域依旧是VC/PE投资热点，虽然交易数量同比减少41%，但交易活跃度蝉联各领域首位，交易总规模同比增长55%，单笔投资均值明显增长，大额交易频发。

(责编：李都也(实习生)、李栋)