上半年工业生产基本回归正轨 新产业新业态逆势增长

工业经济回暖释放积极经济信号。7月23日，国新办就2020年上半年工业通信业发展情况举行发布会。今年上半年，工业生产基本回归正轨，主要指标明显改善。中小企业呈现回暖态势，高技术制造业、软件和信息技术服务业等新产业新业态逆势增长。工业和信息化部表示，下一步将发挥投资关键作用，引导企业加大技术改造投资力度，推动新型基础设施建设布局，编制工业企业技术改造升级导向计划，联合国家开发银行实施制造业专项贷款支持重大项目建设。
工业和信息化部副部长辛国斌表示，上半年我国工业生产秩序快速恢复。通过着力打通产业链“堵点”“断点”，推动固链强链补链，带动上下游企业协同复工复产，工业生产基本回归正轨，规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点，二季度同比增长4.4%。
此外，新兴产业实现逆势增长。上半年高技术制造业增加值增长4.5％，高于规模以上工业增速5.8个百分点。在疫情防控助推下，医药、电子、医疗仪器设备等行业产能加快释放。信息技术与制造业加快融合，人工智能、物联网、车联网等技术创新和产业应用步伐加快，传统产业数字化转型取得新进展，上半年软件和信息技术服务业实现收入同比增长6.7％。
辛国斌也表示，在疫情冲击下，工业企业利润下降，工业品出厂价格持续低迷，资金压力显著增大，投资能力也受到一定冲击。下一步将积极落实好“六稳”工作和“六保”任务，发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，推动制造业高质量发展。具体包括，引导企业加大技术改造投资力度，推动新型基础设施建设布局，同时持续加强产融合作，编制工业企业技术改造升级导向计划，向金融机构推荐一批重大的技术改造升级项目，联合国家开发银行实施制造业专项贷款支持重大项目建设。
值得关注的是，上半年中小企业运行明显回暖，规模以上中小企业生产降幅比一季度收窄10.3个百分点，前五个月利润降幅比一季度收窄21.7个百分点。工业和信息化部运行监测协调局局长、新闻发言人黄利斌表示，下一步将进一步优化中小企业发展环境，推动减税降费等各项惠企政策落到企业。支持中小企业融通发展，培育第二批专精特新“小巨人”企业。推动缓解中小企业融资难的问题。同时健全中小企业公共服务体系，帮助中小企业开拓国际市场；新建一批中小企业中外合作区，引导和支持区内中小企业集聚全球技术、人才、资金等创新要素资源。
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