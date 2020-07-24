工信部约谈三家电信运营商！坚决打击码号违规使用

中新经纬客户端7月23日电 据工信部官方微博23日消息，为进一步加强95呼叫中心业务接入号码监管，坚决打击码号违规使用行为，7月22日下午，工业和信息化部信息通信管理局约谈中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业。

工信部要求三家企业践行以人民为中心的发展思想，从讲政治的高度，切实履行基础电信企业主体责任，采取有力措施，逐级压实责任，严控网络诈骗和骚扰电话传播渠道，全面提升技术防范能力，强化源头治理，有效遏制呼叫中心的违规经营行为。

据工信部22日消息，近年来，部分企业不遵守工业和信息化部相关管理规定，顶风作案，利用95、106号段从事网络诈骗等犯罪活动。前期，工业和信息化部积极配合公安部门开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京、河北、上海、江苏、河南、陕西等地通信管理局联合出击，对相关涉案的码号资源予以关停收回，依法查处相关企业违规行为，并进一步组织中国电信、中国移动、中国联通等基础电信企业全面排查95、106号段码号开通情况，持续加强码号资源监督管理。

下一步，工信部将在全国范围开展号码专项整治行动，组织各地通信管理局开展电信网码号资源双随机检查，探索建立信用管理机制。进一步加强95呼叫中心业务接入号码监管，坚决打击码号违规使用行为，严厉查处涉事企业，切实保障人民群众合法权益。（中新经纬APP）

工信部官方微博截图

(责编：李都也(实习生)、李栋)