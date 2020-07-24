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交通运输部：上半年客运量规模恢复至去年同期45.2%

2020年07月24日08:21  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端7月23日电 交通运输部新闻发言人孙文剑23日在交通运输部例行发布会上介绍，上半年客运量规模恢复至去年同期的45.2%。

发布会上，孙文剑表示，总的来看，今年以来，交通运输指标持续恢复、不断向好，特别是交通固定资产投资得到恢复，并超过去年同期规模，为稳投资、稳就业发挥了重要的先行官作用。二季度以来，随着统筹常态化疫情防控和经济社会发展，交通运输各项工作发力见效，行业经济持续恢复，主要呈现三个特点：

一是投资恢复快。交通投资基本补齐疫情造成的缺口，上半年完成投资1.45万亿元，同比增长6.0%。

二是货运量持续正增长。货运量、港口货物吞吐量稳步回升，连续实现五、六两个月的月度正增长；中欧班列开行列数、快递业务量逆势增长，增速分别超过25%和20%。

三是客运量在恢复。上半年规模恢复至去年同期的45.2%，6月份城市内营业性客运量、城市间营业性客运量分别恢复至去年同期的68.8%、56.3%。

据交通运输部在发布会上公布的数据，二季度以来，随着生产生活秩序的恢复，公路水路运输企业复工率已经达到98.8%，其中客运和货运企业复工率分别达到98.1%、99.6%。

从客运看，国内客运逐步恢复，营业性客总体仍处于低位、但正在走出低谷，恢复情况呈现“城市内好于城市间、国内好于国际”的特征。

其中，城市内客运量方面，上半年36个中心城市完成公共交通客运量169.5亿人次，同比下降48.1%。单看6月，已恢复至去年同期的68.8%，恢复程度较一季度末提高37.3个百分点。

城市间客运方面，上半年完成营业性客运量39.6亿人次，同比下降54.8%。6月已恢复至去年同期的56.3%，恢复程度较一季度末提高29.3个百分点。

国际客运方面，上半年完成民航国际航线客运量852万人，同比下降76.5%，其中6月降幅为97.7%。国际陆路、水路客运处于暂停状态。此外，私家车、单车等个性化出行明显增强。

从货运看，货运量连续两个月实现小幅的增长。二季度以来货运量恢复速度快，5月、6月连续正增长，5月增速是0.4%，6月增速达到了3.9%。

上半年，完成全社会货运量198.7亿吨，快递完成业务量338.8亿件，增长22.1%。上半年，完成港口货物吞吐量67.5亿吨，同比增长0.6%，呈持续正增长；其中二季度增长5.2%，自4月以来，已经连续三个月保持增长。

孙文剑同时强调，当前，疫情仍在全球蔓延，国内个别地区出现聚集性疫情，统筹常态化疫情防控和经济社会发展面临的形势错综复杂、风险挑战前所未有。下一步，交通运输部将按照中央经济工作会议和《政府工作报告》各项要求，主动作为、化危为机，扎实做好“六稳”“六保”，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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