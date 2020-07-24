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美容仪市场的火与冰：高速增长下难掩产品良莠不齐

彭颖

2020年07月24日08:25  来源：南方日报
 

欧莱雅集团旗下美容仪品牌科莱丽近日在品牌官网及Instagram官方账号宣布，科莱丽品牌将于2020年9月30日正式关停，与此同时，由宝洁中国创新投资部门开发出的首款产品“OPTE AI素颜仪”在天猫国际正式开启预售。一关一开，道出了美容仪市场的波谲云诡。

超声波洁面仪、微电流美容仪、激光脱毛仪、皮肤光疗仪……这些黑科技美容产品让中国女性的梳妆台越来越像个“家庭美容院”，但随着国外产品大量涌入，国产品牌雨后春笋般涌现，不规范的市场行为及其带来的诸多隐患逐渐浮出水面。

美容仪市场高速增长

继去年进博会量产版全球首秀后，OPTE正式与中国消费者见面。预售之后，“OPTE AI素颜仪”将于7月29日通过天猫小黑盒正式发售。OPTE还曾在去年的宝洁之家上亮相，是集结光学识别、算法、喷涂护肤技术的全球首款精准击斑美容仪，被称为“人脸打印机”“现实版Photoshop”。

宝洁、欧莱雅等大企业的实践拉开了数字化美妆技术应用新时代的帷幕，其背后是消费者科学美肤、科技护肤的理念变化，带来的是美容仪市场的爆发。相关数据显示，2018年我国美容仪市场规模达到了50.29亿元，同比增长31.3%。

从2013年开始，日本雅萌、日立、REFA，Tripollar、FOREO、美国Clarisonic等品牌相继进入中国市场，掀起了一轮美容仪热潮，在美容仪热销榜上，雅萌电子美容仪、Tripolla Stop V射频童颜机、科莱丽洁面仪、FOREO洁面仪等常年位居前列。

来自医美大国韩国的美容仪品牌也在加速布局中国市场，去年12月24日，天猫国际与韩国四大美容美体仪品牌Ulike、Omelon、Cellreturn、DPC在首尔达成新品合作计划，这些品牌将通过天猫国际平台引入更多新产品，满足中国年轻人的“科技范”美容新需求。

天猫国际数据显示，过去一年美容仪品类增速近100%，韩国、日本、东南亚、欧洲等国家的美容仪品牌加速在天猫国际发售新品，结合医美技术、智能科技的专业化美容仪，在天猫国际平台迎来发展爆发期。仅在2019年“双11”当天，美容仪器就售出超25万件，成交额同比增长44%；3D激光生发头盔、生发带、生发梳等生发仪新产品热销，“双11”成交额突破2000万。2020年1月-6月，天猫国际进口美容仪新品牌入驻数量同比增长69%，发布新品数量同比增长129%，新品成交同比增长606%。

美容仪隐藏“风险”

美容仪市场的热潮，吸引了一众国外美容仪品牌蜂拥而至，而中国的美容仪品牌也加速成长了起来，国产品牌MKE、notime、曲草堂、OES等在电商平台上也有着可观的销量。记者发现，目前美容仪的种类包括利用电动马达的振动类、使用不同光段的光学类、通过控温的射频热能类、采用微电流技术以及水蒸气渗透的熏蒸类等，价格从100多元到上万元不等，而国产品牌的价位多在500元以下。

此外，记者也发现，不少美容仪的产品外貌都颇为接近，比如网红产品LED红光面罩美容仪，就出现了在款式设计、性能宣传几乎一样的品牌。

REFA黎珐母公司MTG官网就曾多次指出“发现与REFA产品外形极为相似的仿冒品，不仅仿制了产品外形，同时还高精度仿制了外包装、说明书及配件”，同时还表示，如果消费者使用了这些假冒伪劣产品，很有可能因金属过敏对面部肌肤造成伤害。

在针对化妆品广告规范中，淡斑、美白、祛痘等字眼不能随意使用，但在美容仪的功能宣传中，号称可以解决很多脸部问题，比如紧致提拉皮肤、淡斑、美白、祛痘、去眼袋等，并且很多美容仪在商品详情页都没有呈现国标认证的资料。

即使是大品牌的美容仪也曾发生过不良事件。此前强生旗下露得清在美国等地召回了旗下的“Neutrogena Light Therapy Acne Mask”（露得清红蓝光祛痘美容仪）及其激活剂。因为强生关注到了一些因该产品引发的“轻度的、短暂的视觉不良事件”的状况，以及人们对蓝光安全性的争议。

“出于谨慎考量，我们决定主动召回这款产品。该产品在正常指导下每天使用一次是安全的，但是对于一小部分有特定眼部问题的人群，及正在服用可以增强眼部光敏感药物的人群，理论上存在一定的眼部风险。”这是强生召回该系列时的解释。

早在2017年，广东省质量技术监督局官网抽检了58家企业生产的60批次皮肤及毛发护理器具产品，信息显示11批次产品不合格，不合格发现率为18.3%，而进口品牌的“风险”更不容小觑。

国外产品大量涌入，国产品牌跟风模仿，虽然美容仪市场依然热闹，但因为存在着诸多不规范的市场行为，产品也良莠不齐，致使消费者在购买、使用此类产品仍有一定风险。

南方日报记者 彭颖

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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