6月国企收入利润年内首次实现月度同比增长

人民网北京7月24日电 （任妍）7月23日，财政部发布2020年1-6月全国国有及国有控股企业经济运行情况。数据显示，2020年6月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入、利润总额年内首次实现月度同比增长，1-6月主要经济效益指标同比降幅进一步收窄，经济运行回升态势进一步巩固。
数据从国有企业营业总收入、营业总成本、利润总额、净利润、应交税费、成本费用利润率、资产负债率等7个方面反映了上半年全国国有及国有控股企业经济运行情况。
6月份，国有企业营业总收入较去年同期增长7.1%。1-6月，营业总收入279537.3亿元，同比下降4.9%，较1-5月降幅收窄2.8个百分点。（1）中央企业158965.9亿元，同比下降6.8%。（2）地方国有企业120571.4亿元，同比下降2.4%。
6月份，国有企业营业总成本较去年同期增长6.2%。1-6月，国有企业营业总成本274594.1亿元，同比下降2.7%。（1）中央企业153008.5亿元，同比下降4.9%。（2）地方国有企业121585.6亿元，同比增长0.2%。
6月份，国有企业利润总额较去年同期增长6.0%。1-6月，利润总额11225.3亿元，同比下降38.8%，较1-5月降幅收窄13.9个百分点。（1）中央企业7820.6亿元，同比下降35.6%。（2）地方国有企业3404.7亿元，同比下降44.9%。
6月份，国有企业税后净利润较去年同期增长7.5%。1-6月，税后净利润7546.6亿元，同比下降44.6%，归属于母公司所有者的净利润3595.9亿元。（1）中央企业税后净利润5509.1亿元，同比下降39.4%。（2）地方国有企业税后净利润2037.5亿元，同比下降55.1%。
6月份，国有企业应交税费较去年同期增长4.7%。1-6月，国有企业应交税费21630.6亿元，同比下降6.0%。（1）中央企业15526.4亿元，同比下降6.2%。（2）地方国有企业6104.2亿元，同比下降5.5%。
6月份，国有企业成本费用利润率较去年同期减少0.1个百分点。1-6月，国有企业成本费用利润率4.1%，同比减少2.4个百分点。（1）中央企业5.2%，同比减少2.5个百分点。（2）地方国有企业2.8%，同比减少2.3个百分点。
6月末，国有企业资产负债率64.6%，提高0.3个百分点。（1）中央企业67.7%，与上年同期持平。（2）地方国有企业62.5%，同比提高0.5个百分点。
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