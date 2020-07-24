交通运输部：保通保畅 确保抢险救灾人员和物资及时到位

人民网北京7月24日电 （记者乔雪峰） 7月22日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《关于推进船舶检验深化改革高质量发展的意见》，听取关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》、切实做好水上搜救工作的汇报。

会议指出，各司局、各单位要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，坚决有力、迅速有效、毫不放松抓好常态化疫情防控和防汛救灾涉及交通运输各项工作，全力以赴降低灾害损失，保护人民群众生命财产安全，向党和人民交上一份合格答卷。

会议强调，要坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，高度重视、高度自觉，加强组织领导和统筹协调，进一步压紧压实工作责任。一是坚持预防为主、避险为要，加强横向会商和分析研判，做好预报预警预防工作；加强纵向调度，指导督促重点地区强化防汛工作措施。二是坚持问题导向、底线思维，创新风险隐患排查方式，推进智能化和网络化相结合、现代手段和传统办法相结合，实现重要区域全方位监控和日常风险排查。三是坚持加强储备、未雨绸缪，强化24小时应急值守，做好突发事件信息报送，做好预案准备、队伍准备、物资准备、应急运力准备，妥善做好突发事件处置工作。

会议要求，要进一步做好重点保障。突出行业防汛工作重点，加强重点工程项目巡查和安全管理，加强临山临河等重点地区公路巡查和道路管控，加强桥区、闸口、渡口码头、干支流交汇区等重点水域巡航检查，加强客运、危险品运输等重点领域安全管理，做好三峡船闸等重要通航建筑物运行管理，确保大型基础设施、重点项目安全度汛。做好保通保畅工作，优化运力组织，确保抢险救灾人员和物资、资金及时到位，全力做好抢通保畅、应急运输工作，有力支撑防汛大局。

会议强调，要精心谋划灾后恢复重建，及时下拨灾后重建资金，及时抢修交通基础设施。重点支持贫困地区和受灾困难群众，防止因灾致贫返贫。坚持以防为主、防救结合，在重大规划编制中统筹谋划提高交通运输灾害防御能力相关措施。

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，持续帮助行业企业纾困解难，加快推动现有政策落地见效，强化惠企政策研究储备，加强涉企收费清理，努力减轻企业负担，更好服务保市场主体、保居民就业、保基本民生。要持续深化“放管服”改革，推进市场准入负面清单落实，支持企业更好参与市场合作和竞争，不断激发市场活力。要提升产业链供应链现代化水平，加快构建国际物流供应链体系，统筹各种方式运力资源，加强需求对接服务，全力保障进口货物“进得来”、出口货物“出得去”。

会议强调，要高度重视船舶检验深化改革高质量发展工作，提升海事源头监管能力和水平，加快形成权责清晰、规范高效、监管有力、服务优质的船舶检验新格局。

会议要求，要深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》，总结推广各地好经验好做法，推动地方政府和交通运输主管部门、水上搜救机构全面落实属地责任，继续用好搜救奖励专项资金，为经济社会发展提供强有力的水上应急保障。

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