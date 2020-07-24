尚冰：中国互联网行业发展的趋势在于如何发现新价值

人民网北京7月24日电（记者毕磊 许维娜）7月23日下午，第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代 共创产业新未来”。中国互联网协会理事长尚冰接受人民网专访时表示，未来中国互联网行业发展的趋势在于如何发现新价值、把握新机遇，释放互联网行业潜能与活力，在推动数字经济发展的同时，体现互联网的精神内涵与人文关怀，普惠民生发展，实现新的突破，形成持久的动力，以智能化数字化赋能各行各业，推动经济社会的高质量发展。

人民网：从2002年开始，至今已经成功举办了18届，被业内喻为互联网行业的风向标。您认为互联网大会长盛不衰的秘诀是什么？

尚冰：大会已成功举办18届，逐步成为我国互联网行业最具影响力的年度盛会之一，大会见证了中国互联网开拓进取、奋勇向前的跨越式发展，是洞悉中国互联网发展趋势的重要窗口，是促进行业交流与合作的广阔平台，是推动行业高质量发展的催化剂，为促进中国互联网发展发挥了积极而重要的作用。多年来，互联网企业在这个平台上积极寻求产业发展的新思路、新机遇、新途径，深入探讨产业发展面临的新趋势、新挑战、新问题，许多企业在这里获得了机会和帮助，促进其成长和发展，十多年来，协会和互联网大会共同见证了一个个互联网企业走向成功，走向巅峰。同时，中国互联网大会还积极推动我国与其他各国互联网业界的交流与合作，推动我国互联网行业发展迈上新台阶。求真、务实、接地气的中国互联网大会得到了业界的高度认可和广泛关注。

人民网：本次互联网大会主题为“共迎网络新时代，共创产业新未来”，如何看待这样一个主题？

尚冰：当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，互联网、大数据、人工智能和实体经济持续深度融合，宽带网络基础设施广泛普及，新技术、新业务、新业态不断涌现，数字经济蓬勃发展，网络强国建设迈出历史性步伐。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。在新的历史起点上，互联网行业面临探索发展新业态，打造数字经济新动能，推动传统产业转型升级，激发经济发展新活力，使互联网行业真正成为经济社会发展助推器的历史重任。

在上述背景下，2020（第十九届）中国互联网大会的主题定为“共迎网络新时代，共创产业新未来”。

人民网：今年闭幕式-公益盛典特设“风雨同舟”篇章，回顾抗疫公益行动；精品论坛推出“后疫情时代互联网医疗健康发展峰会”论坛；线上互动体验展展示“科技战‘疫’”新产品。为何今年大会举行如此多活动展示抗疫宣传？

尚冰：疫情给全球带来巨大冲击，互联网行业在抗击疫情、助力复工复产复学等方面发挥着重要的作用。我们每一届中国互联网大会的内容都会聚焦当前形势，今年围绕科技抗“疫”等大家关注的焦点问题，希望通过更多精彩的活动和内容来全方位展示互联网行业抗疫过程中的新成果、探讨行业发展中的新问题，探索行业发展的新方向，进一步推动行业健康发展，体现互联网行业的使命与责任担当，做好抗疫宣传，形成全社会共抗疫情，助力经济发展的氛围。

人民网：正如您所说，在抗击新冠肺炎疫情过程中，互联网企业在抗疫过程中的作用凸显。互联网越来越成为人们学习、工作、生活的新空间，“直播热”“云复工”“网红主播”“线上带货”等火爆关键词频频亮出，互联网也创新性地帮助企业复工复产。展望未来，您认为中国互联网行业发展趋势会是什么？

尚冰：新冠肺炎疫情给互联网行业的发展确实带来新的机遇和挑战，也加速推进了企业数字化转型和创新发展的步伐，线上办公、远程医疗、视频直播、在线教育等互联网应用得到了快速的发展，当然，行业发展不能看一时，要有长远的眼光。在疫情防控常态化，生产生活逐步恢复正轨的情况下，短期内爆发式增长和应急所需的数字化新模式必将面临退潮的压力，如何巩固和保持其生命力和可持续发展的竞争力？如何在5G网络、人工智能、大数据、云计算、工业互联网融合发展的背景下抓住机遇？这是需要互联网企业直面的挑战，需要我们引导互联网企业坚持以需求为导向，回归数字化转型本质，不断强化产品创新、内容创新、服务创新。未来中国互联网行业发展的趋势在于如何发现新价值、把握新机遇，释放互联网行业潜能与活力，在推动数字经济发展的同时，体现互联网的精神内涵与人文关怀，普惠民生发展，实现新的突破，形成持久的动力，以智能化数字化赋能各行各业，推动经济社会的高质量发展。

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