上半年铁路客流企稳回升 慢火车跑出脱贫攻坚“加速度”

人民网北京7月24日电 （记者乔雪峰） 6月份，全国铁路日均发送旅客553万人次，受新冠肺炎疫情影响，今年2月份这项数据仅为128.4万人次，铁路客流持续回升。

今年以来，铁路部门坚决贯彻落实中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务，一手抓疫情防控，一手抓重点工作推进，确保了客运安全平稳有序和站车疫情防控形势总体稳定。

精准实施疫情防控

构筑起旅客安全出行的铜墙铁壁

6月29日，去天津出差的王先生早早来到北京南站候车。他发现，铁路工作人员会定时对候车区座椅、自动售票机等进行擦拭、消毒，站车广播也在循环播放疫情防控知识，顿时觉得心里特别踏实。

铁路是疫情防控的关键环节，绝不让疫情通过铁路蔓延和传播。按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略，铁路部门毫不松懈地抓好站车疫情防控，在进出站、候乘车各环节全面实行体温监测、分散候车、离散就座、途中抽检、设置隔离席、发热旅客下交等措施，加强旅客乘车全过程防控。按照各地防控工作要求，关闭有关车站出站通道、调整列车开行、免费退票等，减少人员流动；加强大数据分析排查，依规开展信息协查，实施乘车人手机号码核验，累计核验乘车人信息1.02亿人次；有序转运北京入境人员和离鄂返京人员，组织开展出京人员查验工作……一道道严密防线，构筑起旅客安全出行的铜墙铁壁。

为助力企业复工复产、服务经济社会平稳运行，国铁集团积极配合地方政府和用工企业开行定制务工人员专列。精心组织复工返岗运输，了解复工复产安排和务工人员出行需求，做到按需开车；灵活制订运输方案，实行“点对点”运输；为务工人员办理团体车票业务，在安检、进出站、验票、候车等环节开辟绿色通道。自2月16日以来，铁路上半年共组织开行务工人员专列401列、包车厢1531辆，“点对点”运送务工人员45.3万人次。

在突如其来的疫情面前，铁路部门先后多次调整退票政策，优化退票流程，截至6月30日，铁路部门今年累计免费办理退票1.66亿张；坚持急事急办，特事特办，通过行李车、动车组列车运送防疫物资7554批次、4502.1吨，运送医务及救援人员458批次、13932人次。

上半年，铁路部门扎实开展客运安全生产大检查，做好关键区段客车运行调整和不良天气应急处置，确保了客运安全平稳有序。

铁路客流企稳回升

慢火车跑出脱贫攻坚的“加速度”

6月25日，深圳北开往长沙南的G9960次列车上粽叶飘香，长沙客运段工作人员正在为旅客发放精心准备的粽子。有旅客说：“车上的人比五一假期时增加了不少，我们又找回了以前的感觉。”

端午小长假客流最高峰日，全国铁路发送旅客753.2万人次，创今年春节以来单日旅客发送量新高。6月，全国铁路日均发送旅客环比增加47万人次、增长9.4％；全路日均开行旅客列车环比增加422列，运力安排增长了6.6％。这一串数字，是铁路客流企稳回升的有力证明。

今年以来，铁路部门积极克服疫情不利影响，根据客流情况，实施灵活的差异化客运能力供给，实现有流开车、应开尽开。客流低谷期，及时调整运力安排，每日保留客座能力约200万个席位；清明、五一、端午假期等客流小高峰，精准分析客流，动态调整运力，客运量保持了环比持续回升的良好势头。

旅游消费市场的回暖，为客流回暖创造了条件。铁路部门密切关注各地旅游政策变化，开辟精品线路，在近郊游、省内游等需求集中方向安排充足的短途运能，在旅游热门方向加开动车组列车。

旅游列车不仅带旅客感受诗和远方，“铁路+旅游+扶贫”的模式，更为“诗和远方”赋予了新内涵。“环西部火车游”是丝绸之路旅游的一块金字招牌。依靠旅游列车，西部的壮美景色走出深闺。如今，“环西部火车游”已开进“三区三州”重点贫困地区，人流、物流、信息流、资金流都随着铁路网而汇聚。

3月23日起，广珠城际等25条城际铁路陆续实行票价打折优惠，最大折扣幅度5.5折，满足了城际间上班族短途出行的需求，鼓励了“本地人游本地、周边人游周边”。铁路部门坚持以市场需求为导向、实行灵活折扣的差异化票价体系、不断提升城际列车服务品质。

复兴号有速度的优势，慢火车有相伴始终的情怀。疫情期间，运行在贫困山区的慢火车不仅没有停运，还跑出了脱贫攻坚的“加速度”。铁路部门加大精准扶贫工作力度，在贫困和不通铁路的地区建立无轨站，把慢火车、无轨站打造成流动便民的“乡村农贸市场”，进一步改善贫困地区群众出行条件，带动贫困地区经济社会发展。

电子客票走进普铁

惠及95％以上的铁路出行人群

端午小长假期间，乘坐太原至灵丘8818/8817次火车的山西职业技术学院大一学生小董享受了一把“一证通行”带来的畅快体验。她开心地说：“刷身份证直接进站，我再也不用推着行李箱跑来跑去取票了。”这种畅快的出行体验，源自电子客票在普速铁路的顺利应用实施。

推行电子客票是铁路部门坚持以人民为中心的发展思想、深入实施客运提质计划的有力举措，是运用信息化、智能化技术手段，持续提升旅客出行满意度的重要成果。

普速铁路旅客运输是铁路客运产品的重要组成部分。目前普速铁路年旅客发送量约占全国铁路旅客发送总量的三分之一。在内地高铁和城际铁路实现电子客票全覆盖后，铁路部门随即着手普速铁路实施电子客票的技术设备升级改造工作。经过近3个月的紧张筹备，6月20日凌晨，普速铁路电子客票系统一次性整体切换成功，覆盖京广、京沪、京九、陇海等普速铁路干线和运输繁忙线路，共涉及1300多个车站。普速铁路电子客票推广实施后，全路共计2400多个车站实行电子客票，惠及95％以上的铁路出行人群。

闸机检票速度大大提高、检票平均速度由每人3.8秒缩短至每人1.3秒，电子客票从高铁一路走向普速铁路，越来越多的人感受到“一证通行”的便利。特别是疫情防控期间，电子客票在自助退改签、旅客无接触进出站、网上办理返岗务工团体票等方面的优势得到了充分显现。截至7月6日，全路累计发售电子客票10.8亿张。

2020年上半年，受疫情影响，全路旅客发送量同比下降了53.9％，但是在安全服务和疫情防控方面，铁路交出了合格答卷。下半年在暑运中拉开大幕，一批新线开通运营，多地增开旅游列车，相信在疫情防控的特殊背景下，铁路定能从容“应考”，跑出更加优异的成绩。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)