中央财政拨付资金推动职业教育高质量发展

人民网北京7月24日电 （任妍）据财政部网站消息，为贯彻党中央、国务院决策部署，落实2020年《政府工作报告》提出的今明两年高职院校扩招200万人任务，近日，中央财政拨付现代职业教育质量提升计划资金257.11亿元，比上年增加19.9亿元，增长8.4%，引导地方建立健全职业教育财政支持机制，落实职业教育各项改革部署。
一是继续支持各地健全完善高职院校生均拨款制度、改善中职学校基本办学条件、加强“双师型”教师队伍建设，并由各地统筹用于推进1+X证书制度试点、中国特色高水平高职学校和专业建设计划等工作。
二是资金分配时，考虑在校学生数、高职扩招人数等因素，加大对在校生规模较大、承担扩招任务较多省份的支持力度。
三是会同教育部督促省级财政、教育部门切实发挥统筹作用，落实教育脱贫攻坚等有关要求，继续向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的职业院校倾斜，同时支持做好卫生健康等急需特需人才培养工作。
据统计，“十三五”时期中央财政累计安排现代职业教育质量提升计划资金1292.68亿元，年均增长9.8%，截至目前，各省均已建立起中、高职生均拨款制度，高职生均拨款水平均不低于12000元，职业教育服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强。
下一步，财政部将会同教育部做好今明两年高职院校扩招有关工作，深化产教融合、校企合作，推动职业教育高质量发展，加强技术技能型人才培养，提高学生就业能力。
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