胡坚波：全球发力“新基建” 中国有三个优势

人民网北京7月24日电（记者毕磊 许维娜）7月23日下午，第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代 共创产业新未来”。中国信息通信研究院总工程师胡坚波接受人民网专访时表示，像美国、欧盟、日本，他们其实都发布了很多在“新基建”方面的战略和研发的计划，我国的“新基建”与之相比有三点优势。

人民网：您如何看待国家现阶段提出的“新基建”概念，它与旧基建相比有何不同？

胡坚波：“新基建”应该要考虑一个大的背景，当前全球处于数字化的浪潮，在过去的10~20年之间，很多信息通信技术都取得了长足的进步。在存储领域计算机网络领域、人工智能领域取得了很多的突破性的进展，这些技术汇集在一起，正在形成对我们整个经济发展的一个重要的驱动力。正是在这样的背景下，我国提出了“新基建”，希望是通过新基建的模式，更好的发挥这些技术对整个经济社会的一个发展的转型的驱动力。当然，当前提出“新基建”也与新冠肺炎疫情以及面临的经济转型压力相关。所以，“新基建”从短期来看，可以促进投资。在“新基建”领域上，特别像5G、大数据都会带来很大的投入。比如在5G领域，未来5年会有1.7万亿投资。此外“新基建”还会促进整个信息消费的发展，在线教育、在线医疗，很多无接触的产业都在快速的发展。

人民网：您认为“新基建”将带来哪些产业新机遇？

胡坚波：“新基建”将会给包括5G、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能这些板块带来最直接受益，它会面临巨大的一个成长空间。另外，在“新基建”的作用下，新技术会和很多领域进行融合，比如说交通领域的智能交通、车联网，能源领域里的智能电网等等，这些可以更好地服务于国家经济发展。在社会技术服务方面，像智慧教育、智慧医疗，这些领域也都会带来很多新的机遇和成长。

人民网：“新基建”的发展目前存在哪些制约因素，下一阶段应该如何突破？

胡坚波：“新基建”是基于信息技术创新，或基于信息网络的新的技术。既然是新技术，本身还有不确定性，它的技术要快速的迭代，它的这种范畴在不断的延伸，它的标准、商业模式、投资回报也都有很强的不确定性，而且它的参与主体是多元化，不仅有政府，还有很多互联网企业、运营商以及很多高科技公司都在不断参与之中，需要去探索如何让一种新技术成为一种基础设施。第二，关于数据治理的问题。在“新基建”中，关于数据的聚集是非常重要的，从数据来挖掘价值，通过人工智能的方式来赋能一个个行业。数据治理体系的建立是当前需要重点考虑的。数据资产需要去保护，而数据资产的转移可能和原有的资产转移也不太一样，数据资产可能还涉及到人的隐私信息等等，需要去探索怎么在这种情况下既能保护数据的价值，又能够从中去挖掘价值。这里面可能要依赖一些技术，比如像区块链的技术，或者采用一种数据授权使用的模式，比如可以核实身份，但不准用数据做商业的服务，这需要从政策、从技术角度都要去构造一种授权使用的情景，这也是需要面临的一个挑战。第三，还有一个挑战是关于人才的挑战。在这方面，人才的缺口是非常之大的，缺少复合性的人才，所以需要尽快地构建人才的培训体系。

人民网：如今中国按下了新基建的加速键，那么下一阶段中国将如何发力？

胡坚波：像美国、欧盟、日本，他们其实都发布了很多在“新基建”方面的战略和研发的计划，我国的“新基建”与之相比有三点优势。第一，相对来说，我国在局部的技术领域有一定的优势的，比如5G方面，在整机板块有比较强的优势。在人工智能方面，也是我国相对来说启动的比较早，很多企业积极性比较高，也有一定的优势。第二，我们国家在消费互联网方面就有很大的用户群体，并且已经培养了一种消费习惯。从消费互联网到产业互联网，也会带来一些延伸。比如5G与各个行业的结合，工业互联网与各行各业的结合方面，我国已经进行了一个非常有益的探索，而且在应用体系以及市场方面具有一定的优势的。第三，我国“新基建”具有体制和政策的优势，因为基础设施的建设很大程度是不能完全依赖于企业的，是需要政府的强力参与。可以看到，我国各级地方政府都非常关注新型基础设施的建设，也出台了很多相关政策，比如在5G的建设方面，很多政府给予很大量的补贴，创造很多条件来快速的普及5G的覆盖，这些都是我们体制上的优势。

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