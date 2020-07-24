仁东集团战略投资小黄狗 以金融资本推动垃圾分类进步

伴随着垃圾分类在全国各个城市稳步推进，日前，互联网+垃圾分类头部企业小黄狗环保科技有限公司(以下简称“小黄狗”)收到东莞市第一人民法院送达的《民事裁定书》，重整计划执行完毕。
在小黄狗破产重整的过程中，获得了众多实力雄厚的股东支持，仁东控股(002647.sz)大股东仁东集团、中植集团旗下中植国际、宏商资本、晶和集团等知名投资方位列其中。
据了解，仁东集团持有小黄狗的母公司小精灵(天津)环保科技集团有限公司30%股份。
业内人士认为，仁东集团作为金融科技的大型综合集团，通过战略投资小黄狗，有利于实现“金融资本+环保事业”的完美融合，实现金融“脱虚向实”，推动我国垃圾分类事业不断向前迈进。
垃圾分类开启新时尚
伴随着人们生活水平的不断提高，“垃圾分类”的理念已经获得了广大居民的认可，垃圾分类体系建设正在持续推进，这也为小黄狗的业务发展提供了广阔的空间。
小黄狗成立于2017年8月，是国内全品类垃圾分类综合运营服务商。小黄狗根据不同城市、企业、物业社区的需求，提供一揽子、一站式垃圾分类解决方案。截至目前，小黄狗已入驻39个城市，9000余个小区，累计铺设超12000台智能垃圾分类回收设备，拥有超过500万线上注册用户，覆盖1200万户家庭，处于行业龙头地位。
小黄狗官网显示，公司通过“互联网+环保+垃圾分类”的运营模式，顺利解决了城市垃圾分类处理难题，实现了生态效益与经济效益的统一：累计节约自然资源3.27亿公斤、节约标准煤1114万公斤、减少垃圾焚烧2786万公斤、减少垃圾填埋5174万公斤。
目前，小黄狗通过大数据、人工智能和物联网等先进科技，实现对生活垃圾前端分类回收、中端统一运输、末端集中处理的“物联网+智能回收”新模式，已经获得了社会和资本市场的高度认可，并且得到了仁东集团的战略入股。
公开资料显示，作为仁东控股的大股东之一，仁东集团已经发展为主营金融科技的大型综合集团，在董事长霍东的领导下逐渐成为国内领先的金融科技服务平台，坚持“以金融资本助推实体经济发展”为价值核心，深入推动资本与产业的融合，聚焦金融科技，通过不断创新，致力于打造成为多元金融科技强企。
仁东集团入股小黄狗，在为小黄狗带来新的互联网科技活力的同时，也为垃圾分类事业引入了一个实力雄厚的贡献者和参与者，还为仁东控股“助力国家经济改革、促进产业转型升级”的发展战略提供了新思路、新方向。
金融科技促进实体产业发展
从仁东集团的战略布局来看，兼具“普惠性”、“科技性”两大特质，有助于实现金融科技生态闭环，能助力实体产业升级更进一步。
仁东集团董事长霍东提到，仁东集团致力于打造基于“互联网、区块链、大数据”之上的创新金融平台，为了迎合未来发展趋势，公司将云计算、大数据、人工智能、区块链技术广泛应用于金融领域，形成具有时代特色的行业生态链，提升服务质量，强调作业效率，并进一步强化风控，为创新金融服务，插上科技翅膀，受益于多方面，实现共赢的理想局面。
霍东认为，未来，仁东集团将通过金融产品创新、业务模式创新、技术支持创新，满足小微企业对资金及专业服务的迫切渴望。通过提高金融资源配置效率，深入推动资本与产业的融合。随着仁东集团在金融科技产业链布局的全面落实与推进，将有助于实现资本与产业的高度融合，未来整体竞争实力有望大幅提升。
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