人民网>>财经

发改委：全力做好下半年稳就业保就业工作 加大各方面支持力度

2020年07月24日12:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月24日电（许维娜）据国家发展改革委消息，为进一步做好下半年稳就业保就业工作，国家发展改革委办公厅发布《关于全力做好下半年稳就业保就业有关工作的通知》（以下简称《通知》）指出，各地发展改革部门要提高政治站位、主动担当作为，认真履行职责，着力攻坚克难，切实增强紧迫感、责任感，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署，把就业摆在“六稳”、“六保”首要位置，在补短板、强弱项上下功夫，在想办法、拓思路上下功夫，系统谋划、精心部署下半年稳就业保就业工作。

《通知》要求，立足职能、发挥优势，认真做好就业形势分析研判。各地发展改革部门要保持战略定力、把握宏观大势，深入开展调查研究，综合运用实地调研、问卷调查、大数据分析等多种方式，在全面掌握实际情况基础上，科学研判下半年就业走势，重大情况及时上报。

对受疫情影响较大的重点行业、重点企业、重点群体，要持续开展跟踪监测和动态分析，完善监测分析机制，扩大监测范围，紧盯关键性指标，加强分类监测。进一步强化规模性失业风险预警和防范，及时开展就业影响程度评估，结合实际制定稳就业预案。强化政策储备，在援企稳岗、就业帮扶等方面，提出更多有针对性、可操作的政策建议，更好发挥参谋助手作用。

《通知》要求，统筹资源、凝聚合力，加大各方面对就业的支持力度。

要正视当前困难、树立底线思维，充分发挥综合部门的优势，集中政策资源，强化要素支撑，加强项目资金投入，促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。更好地发挥投资对就业的拉动作用，合理调配各类资金流向，优先支持具有民生效益和就业效应的项目。用好用足抗疫特别国债和地方政府专项债券，重点支持带动就业能力强的补短板项目。扎实推进新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，开发更多就业岗位。

因地制宜适当扩大今年以工代赈规模，将更多返乡留乡贫困劳动力纳入政策覆盖范围。进一步优化营商环境，激发市场主体活力和社会创造力。大力发展数字经济，充分发挥双创示范基地带动作用，加快双创支撑平台项目建设，鼓励创业带动就业。支持养老、托育、医疗、家政等社区家庭服务业发展壮大，吸纳更多就业。实施适当政策倾斜，扩大省级资金投入，撬动更多社会资源，支持返乡入乡创业和长江流域渔民退捕安置，带动更多农民工等人员就地就近就业创业。

《通知》指出，创新方式、完善机制，坚持就业优先导向的宏观调控。

全面强化就业优先政策，注重财政、货币、金融、产业、区域、贸易等经济政策与就业政策的衔接配套、协调联动，努力实现经济发展与扩大就业良性互动。宏观政策酝酿出台要评估其对就业的影响，政策措施的操作落实要统筹考虑其给就业带来的变化。充分发挥劳动力市场信号和就业目标的引导作用，根据就业形势变化，及时调整宏观政策取向，统筹考虑宏观调控的重点和节奏，千方百计稳定和扩大就业。

《通知》强调，上下联动、协作配合，切实抓好政策落实落地。

要把各级发展改革部门的力量充分调动起来，瞄准已出台的稳就业政策措施，加大抓落实力度，级级传导压力、层层压实责任，确保“件件有着落、事事有回音”。积极主动推动教育、财政、人社、商务等有关部门和地方政府落实好稳定中小微企业、个体工商户和外贸行业生产经营及用工，促进高校毕业生和农民工等重点群体就业的各项任务举措，务求尽快见实效。不断完善部门联动的政策协调机制，推动数据和信息资源共享，会商重大问题，协同制定措施，增进工作合力。

国家发改委表示，当前，全球疫情和经贸形势的不确定性依然很大，就业领域仍面临一些难以预料的影响因素。全国发展改革系统要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业的决策部署，坚定信心、主动作为，为实现“十三五”规划目标、全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

(责编：许维娜、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved