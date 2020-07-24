发改委：全力做好下半年稳就业保就业工作 加大各方面支持力度

人民网北京7月24日电（许维娜）据国家发展改革委消息，为进一步做好下半年稳就业保就业工作，国家发展改革委办公厅发布《关于全力做好下半年稳就业保就业有关工作的通知》（以下简称《通知》）指出，各地发展改革部门要提高政治站位、主动担当作为，认真履行职责，着力攻坚克难，切实增强紧迫感、责任感，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署，把就业摆在“六稳”、“六保”首要位置，在补短板、强弱项上下功夫，在想办法、拓思路上下功夫，系统谋划、精心部署下半年稳就业保就业工作。

《通知》要求，立足职能、发挥优势，认真做好就业形势分析研判。各地发展改革部门要保持战略定力、把握宏观大势，深入开展调查研究，综合运用实地调研、问卷调查、大数据分析等多种方式，在全面掌握实际情况基础上，科学研判下半年就业走势，重大情况及时上报。

对受疫情影响较大的重点行业、重点企业、重点群体，要持续开展跟踪监测和动态分析，完善监测分析机制，扩大监测范围，紧盯关键性指标，加强分类监测。进一步强化规模性失业风险预警和防范，及时开展就业影响程度评估，结合实际制定稳就业预案。强化政策储备，在援企稳岗、就业帮扶等方面，提出更多有针对性、可操作的政策建议，更好发挥参谋助手作用。

《通知》要求，统筹资源、凝聚合力，加大各方面对就业的支持力度。

要正视当前困难、树立底线思维，充分发挥综合部门的优势，集中政策资源，强化要素支撑，加强项目资金投入，促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。更好地发挥投资对就业的拉动作用，合理调配各类资金流向，优先支持具有民生效益和就业效应的项目。用好用足抗疫特别国债和地方政府专项债券，重点支持带动就业能力强的补短板项目。扎实推进新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，开发更多就业岗位。

因地制宜适当扩大今年以工代赈规模，将更多返乡留乡贫困劳动力纳入政策覆盖范围。进一步优化营商环境，激发市场主体活力和社会创造力。大力发展数字经济，充分发挥双创示范基地带动作用，加快双创支撑平台项目建设，鼓励创业带动就业。支持养老、托育、医疗、家政等社区家庭服务业发展壮大，吸纳更多就业。实施适当政策倾斜，扩大省级资金投入，撬动更多社会资源，支持返乡入乡创业和长江流域渔民退捕安置，带动更多农民工等人员就地就近就业创业。

《通知》指出，创新方式、完善机制，坚持就业优先导向的宏观调控。

全面强化就业优先政策，注重财政、货币、金融、产业、区域、贸易等经济政策与就业政策的衔接配套、协调联动，努力实现经济发展与扩大就业良性互动。宏观政策酝酿出台要评估其对就业的影响，政策措施的操作落实要统筹考虑其给就业带来的变化。充分发挥劳动力市场信号和就业目标的引导作用，根据就业形势变化，及时调整宏观政策取向，统筹考虑宏观调控的重点和节奏，千方百计稳定和扩大就业。

《通知》强调，上下联动、协作配合，切实抓好政策落实落地。

要把各级发展改革部门的力量充分调动起来，瞄准已出台的稳就业政策措施，加大抓落实力度，级级传导压力、层层压实责任，确保“件件有着落、事事有回音”。积极主动推动教育、财政、人社、商务等有关部门和地方政府落实好稳定中小微企业、个体工商户和外贸行业生产经营及用工，促进高校毕业生和农民工等重点群体就业的各项任务举措，务求尽快见实效。不断完善部门联动的政策协调机制，推动数据和信息资源共享，会商重大问题，协同制定措施，增进工作合力。

国家发改委表示，当前，全球疫情和经贸形势的不确定性依然很大，就业领域仍面临一些难以预料的影响因素。全国发展改革系统要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业的决策部署，坚定信心、主动作为，为实现“十三五”规划目标、全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

(责编：许维娜、毕磊)