快手签约山东广电 成立融媒学院探索产业MCN新模式

7月23日，快手科技与山东广播电视台签署协议，双方将在媒体MCN建设、大小屏融合创新、助力区域产业发展等方面全方位战略合作。会上，快手宣布将与山东广电建立快手融媒学院，这也是快手与媒体共建的首家短视频和直播培训孵化基地，在短视频制作、直播技巧、电商业务等方面提供专项指导及培训，共同打造短视频创作人才，扶持区域正能量内容生产者。

山东广播电视台党委副书记、总编辑周盛阔和快手副总裁余敬中现场揭牌融媒学院

据悉，快手将为山东广电提供上亿的流量扶持、专项运营支持以及媒体MCN商业化政策，与山东广电MCN机构星空传媒和lightningTV进行合作，打造精品栏目IP和具有全国影响力的标杆主持人，共同探索大小屏融合创新和内容商业变现新模式。

快手科技高级副总裁余海波

快手科技高级副总裁余海波表示，与山东广电的合作是水到渠成。山东有很好良好的短视频发展基础和“网红”基因，是快手用户最为活跃的省份之一。在全省1亿的常住人口中，快手日活用户达2400多万，相当于每天平均每4个山东人就有一位是快手活跃用户。山东还有本亮大叔、宋小睿、大麦小麦苗等多位千万粉丝的快手头部达人，超过百万粉丝的达人也有500多人。

山东广播电视台党委书记、台长，山东广电传媒集团董事长吕芃

山东广播电视台党委书记、台长，山东广电传媒集团董事长吕芃表示，山东广电是电视界的快手，内容生产和新闻采制能力在全国广电名列前茅。新闻资讯生产能力是山东广电的最大优势，坚持原创、出精品内容是山东广电的立命根本。“我们正在加速实现两个转变，一个是从传统的广电媒体向全媒体转变。另一个是从事业主体向市场主体转变。”

自2019年7月，快手推出“媒体号快up计划”后，已经与江西、黑龙江、贵州等省级广电达成合作，目前已有数千家各级各类媒体入驻快手。2020年6月，快手正式推出“快up”融媒计划2.0版，计划一年内引入至少100个媒体MCN，通过更优惠的扶持政策，全新的联合招商机制，实现媒体号内容运营的精细化和体系化，全面提升快手媒体合作的水平。

据介绍，相比此前快UP融媒计划1.0更侧重私域流量红利，2.0版本更加细化且具前瞻性，在内容运营上侧重支持媒体做大各类垂类账号，特别是扎根本地的区县融媒体、自媒体账号；扶持有人设的优质媒体账号，打造网红主持人、记者、小编、评论员；支持媒体号主持人号栏目化、品牌化、IP化，特别是联合招商的大小屏融合项目；支持节目资源整合与创新编排，再造新的基于小屏的广电品牌；支持媒体MCN化，在流量扶持、利益分成方面给予更大力度；支持媒体向产业MCN转型，深耕区域/县域经济，打造有地方特色的产业带、直播基地等六个重点。

此外，快UP融媒计划2.0强调媒体MCN要逐步调整机制的市场化，灵活操作、积极融入平台生态，对标头部市场化MCN调整自身策略、人才和团队设置等，加强培训交流、合资合作等。同时媒体MCN要依托自身产业优势，放宽思路，将MCN运作模式深入各产业，通过精细化的制作与管理，实现媒体MCN产业化升级。

根据7月22日，快手大数据研究院发布的《2020快手内容生态半年报》显示，过去一年有3亿用户在快手发布作品，30岁以下用户占比70%+，快手直播日活1.7亿，电商日活1亿+。其中媒体号和主持人号已成为快手开放、多元、丰富内容生态的重要部分。（牛广文）

(责编：许维娜、毕磊)