刘多：5G等新技术助推我国数字化治理能力的提升

人民网北京7月24日电（记者毕磊 许维娜）7月23日下午，第19届中国互联网大会以网络大会形式在线召开，主题为“共迎网络新时代 共创产业新未来”。中国信息通信研究院院长刘多接受人民网专访时表示，5g开辟了一个新的非常让人充满想象的这样一个空间，以5G为代表的新技术也助推我国数字化治理能力的提升。

主持人：本次中国互联网大会的主题是“共赢网络新时代，共创产业新未来”，您如何看待这一主题？

刘多：我们当时确定这个主题主要是顺应现在发展大势。由于5G、工业互联网等相关的一些新的基础设施的出现，提供了更宽的带宽，更高的速度，最重要的，5G还具有低时延高可靠和大连接的特性，可以为我国国民经济的发展、包括我们的生产、生活等各个方面都能发挥巨大的作用。由于有了新的基础设施，同时有了一些相关的新的技术的发展，包括人工智能、区块链、云计算、大数据等等，与新的产业中进行融合，智慧医疗、智能交通、智能物流等等各个方面，我们期待希望通过这次大会，包括参会的领导、专家、以及企业代表讲述一些相关的案例和愿景，希望能够把我国的新的网络能够建设得更好，同时能够带动我们新的产业的发展。

人民网：我们也了解到在今年的开幕式上，其实特赦了“大爱无疆，携手抗议”的环节，包括一系列的科技战役的宣传工作，那么中国互联网协会在今年的抗议过程当中取得了哪些成果？

刘多：在这次疫情防控过程中，中国互联网协会也是及时的启动相关工作，从大年初二开始，在尚冰理事长的亲自的指导之下，就发出了中国互联网协会倡议书，希望能够倡议所有协会会员和整个行业都能够行动起来。一方面利用相关的技术，为疫情防控做出一个相应的贡献。随后，中国互联网协会提出，希望互联网企业能够为疫情防控提供技术手段和应用案例，更多的希望能够促进整个的互联网行业，以及企业能够更多地投身到整个的疫情防控的工作当中。

另外，在这个过程当中，由于疫情期间，大家都是不能够到工作岗位上去工作，在这种情况下，我们也是希望能够更多的去来宣讲我们整个的新一代的信息通讯技术，以及互联网如何跟各行各业进行融合，能够让大家能够更好的来体会这样一些新的技术在疫情防控中所起的作用。为此，中国互联网协会也邀请一些院士举行了一些相关的直播、讲座等相关的活动。在宣传、培训的过程中，更多地传播一些正能量，让大家能够不信谣不传谣，能够坚定信心，与互联网企业一起共同打造良好的互联网环境，为我们国家整个疫情防控和复产能够做出贡献。对中国互联网协会来讲，就是发挥一个桥梁纽带的作用，在政府的领导之下，为我们的社会、为我们的国家能够做出贡献。

人民网：中国互联网协会在科技战役的过程当中都做了哪些工作，取得了哪一些成效？

刘多：今年是第19届中国互联网大会，这是第一次把它搬上了云端，我们希望能够通过这样一个云端的大会，一方面是把整个的产业发展趋势展现给大家，另一方面，希望通过这个平台，让更多的人了解科技战疫的意义。比如，在疫情比较严重的时候，一些智能的机器人的应用 ，能够非常好的去减少疫情的传播；通过5G直播火神山、雷神山的建设过程，这在原来是不可想象的，这种直播让我们能够实时地感受到建设速度，也让大家非常的安心；通过5G技术，通过人工智能的技术能够进行远程医疗，让知名的医生可以远程诊断......这些都体现了科技在疫情防控中的作用。在这个过程当中，有很多的互联网企业做出了非常大的贡献，他们应该说提供了很多科学技术手段，同时信息通信业其实也是做出了很多的贡献，包括大数据平台、行程卡等等，对疫情防控都是做出了贡献。

人民网：作为普通老百姓，大家最关注的就是5G的话题，那么中国5级商用牌照正式发放已经1年多的时间了，未来5G会给老百姓带来哪些颠覆性的变化呢？

刘多：我国的5G在全球范围内处在领先的地位，现在很难想象5G将来能够发挥什么样大的作用，就像4G刚刚普及的时候，无法想象的移动支付、共享经济等给老百姓带来的生活便捷，甚至改变了生活方式。5G一方面通过大带宽为消费者服务，另一方面，低延时高可靠大连接的特性，也为物联网开创了一个新的时代。应该说5G给我们开辟了一个新的、让人充满想象的空间。这个空间一定会为整个社会的经济运行，为我国的整个数字化治理的能力的提升，都能够起到非常大的作用。

人民网：我国的5G发展在哪些方面具备竞争性优势，如何助推我国经济数字化转型，更好的促进我国发展的新机遇呢？

刘多：5G在我国正处在初期发展阶段，但我国的优势还是非常明显的。首先，我国有华为、中兴、大唐、电信等优秀的科技企业，而且我国是集聚了最优势的力量在建设5G网络。在运营商方面，针对5G都有一个非常好的规划，在今年针对5G基站的建设都有相应部署。其次，运营商力争在今年能够实现独立组网，实现了独立组网之后，5G的一些相关的技术优势才能够发挥出来。再有，整个全社会都在行动起来，从中央到地方，一直在全力的促进整个5G发展，出台了不少相关指导意见，也对5G的建设起到很大的作用。最后，更多的应用在医疗、工业、教育等领域不断的涌现出来，而且已经发挥了很大效应。随着5G应用不断的普及，5G在各个方面的优势能够得到更好的发挥。

人民网：北京时间7月3日晚，国际标准组织3Gp宣布r16标准冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成，那么这将给业界带来哪些影响呢？

刘多：R16标准是R15标准的“升级版”。在增强移动宽带能力方面，R16在5G已有功能上进一步提升5G频谱和网络利用效率、网络覆盖能力、业务带宽提供能力和业务感知。5G的整个应用场景会越来越丰富，而5G的技术优势能够发挥的越来越多。

(责编：毕磊、夏晓伦)