古润金当选中国华文教育基金会副理事长

7月21日上午，中国华文教育基金会第三届十三次暨第四届一次理事会议在京召开，完美公司董事长古润金受邀出席会议。

会议听取了第三届理事会理事长赵阳所作工作报告，修改了《中国华文教育基金会章程》，选举产生了新一届理事会，任启亮当选为新一届理事会理事长。

完美公司董事长古润金当选中国华文教育基金会副理事长，并表示今后将继续关注华文教育，加大对华文教育工作的支持力度，带动华侨华人积极关注并参与祖籍国的建设和发展，并做出积极贡献。

完美公司一直致力于华文教育，积极开展华裔青少年中华文化传承、华文师资培养工程等项目。

(责编：李都也(实习生)、李栋)