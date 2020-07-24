两部门：支持长春、南宁临空经济示范区建设

人民网北京7月24日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委、民航局联合复函支持长春、南宁临空经济示范区建设，明确了示范区规划范围和建设任务。
复函强调，长春临空经济示范区要把握东北全面振兴战略机遇，着力提升区域性航空枢纽地位，加快构建以航空运输业、先进制造业和现代服务业为主的临空产业体系，建设重点面向东北亚的开放合作高地，构建绿色低碳生态环境，打造有力支撑长春东北亚区域性中心城市建设、带动吉林省全面开放、引领东北全面振兴的临空经济示范区。南宁临空经济示范区要着力建设面向东南亚的区域航空枢纽，大力发展现代化临空产业集群，加快建设绿色生态智慧空港，推进对外开放合作和体制机制创新，努力把示范区建设成为共建“一带一路”的区域门户枢纽和全国临空经济创新发展先导区，为加快形成面向东盟的国际大通道、促进区域经济高质量发展提供有力支撑。
复函要求，长春市、南宁市人民政府作为示范区规划建设主体，要切实加强对示范区建设的组织领导，完善工作机制，落实工作责任，严格防范地方政府债务风险，扎实推进各项建设任务。坚持统筹规划、生态优先、临空导向、节约集约、集聚发展，积极开展先行先试，着力探索体制机制创新。严格遵守相关土地利用总体规划、城乡规划，落实净空和电磁环境保护，涉及规划调整和重大项目建设要按规定程序另行报批。省级发展改革委要尽快核定并印发示范区总体方案，抓紧制定示范区发展规划并报省（自治区）政府批复实施。
两部门表示，将统筹指导、协调督促，及时总结可复制可推广的有益经验，推动临空经济发展。
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