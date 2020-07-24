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线上支付体验再升级 信用卡实现“无卡绑定”支付宝

2020年07月24日16:11  来源：中国网
 

当前，数字经济的发展按下“快进键”，消费生活数字化趋势正在加速形成。今年《2020年国务院政府工作报告》中明确提出：“电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进‘互联网+’，打造数字经济新优势。”

近日，中信银行信用卡中心与支付宝的快捷支付合作再升级，用户通过“动卡空间”或支付宝APP，可实现无需输入卡号、即可便捷绑定信用卡与支付宝的快捷支付功能。据了解，该行此前已实现信用卡新用户申卡一键绑定支付宝，以及在支付宝端的一键绑定信用卡功能。至此，中信银行信用卡率先实现了信用卡全客群、全渠道无卡号绑定支付宝，此举是顺应数字经济发展的潮流，拓展用户快捷支付场景、打通支付服务最后一公里的有力措施，让用户切实享受到“有温度”的金融服务体验。

本次面向持卡用户推出的中信银行信用卡动卡空间APP“无卡绑定”支付宝服务，不同于传统的绑卡服务。该功能在获得用户授权的情况下，面向持卡用户提供急速无感的快捷支付绑卡体验，化解用户卡片不在身边、记不住卡号等日常痛点，极大简化了绑定流程。用户通过“动卡空间”APP—“服务”菜单—点击“一键绑快捷”—选择“支付宝”，即可完成绑定，全程无须填写卡号等信息，以最简便的操作获得信用卡的快捷支付体验。

此外，对于已持有中信银行信用卡的用户，也可以通过支付宝端“一键选卡”，无需自行输入卡号，即可完成快速绑定；对于申办信用卡的新用户，在申请界面直接点选“一键绑定快捷支付服务”，审核通过并开卡后，支付宝会自动推送提醒，用户点击即可完成快速绑卡，也无需另行输入卡号。

社会加速数字化的同时，消费习惯和支付方式的数字化浪潮正全面开启，用户对多元化和便捷化的金融服务需求也在日益提升。今年4月，中信银行信用卡中心与中国银联、支付宝开启合作，实现了动卡空间APP与支付宝二维码支付互认互扫，拓展与第三方支付公司的互联互通。面对未来，中信银行信用卡将不断发挥其金融科技优势，精准把握用户需求，深耕客群精细化经营，着力提升消费者用卡满意度和使用黏性，为人们的消费生活提供更高质量、更有效率、更具个性化和安全的金融服务，为释放数字经济发展潜力和持续丰富数字生活内涵注入新活力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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