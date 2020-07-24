电商每周热点：加强防汛救灾期间市场价格监管 电商成高考热门专业

人民网北京7月24日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：当前，我国进入防汛关键时期，为保障防汛救灾物资、生活必需品等重要民生商品和服务市场价格基本稳定，全力支持防汛救灾，切实保障民生，国家市场监管总局发布《关于加强防汛救灾期间市场价格监管工作的通知》，其中要求重点加强对线上线下商品零售平台的价格监管工作。《2020高考搜索数据报告》显示，随着电商直播的普及，电子商务专业成为今年高考的“热搜”专业，成为全国热搜专业TOP5。

1. 市场监管总局：依法查处借汛期哄抬价格等违法行为

7月20日，国家市场监管总局发布《关于加强防汛救灾期间市场价格监管工作的通知》要求，依法查处不按规定明码标价、捏造散布涨价信息、价外加价、不履行价格承诺、借汛期哄抬价格等价格违法行为。加强对线下线上商品零售平台，重点包括：大型购物中心、商场超市，淘宝、京东、拼多多等电商平台的市场价格监管。

2. 京东上线防汛用品专场 保障企业汛期采购需求

近日，京东企业业务挑选多款防汛商品组成多种防汛场景解决方案，并上线了防汛用品专场，为包括物业、工程建筑、制造业等在内的企业级客户提供物资商品供应。此外，京东还将挑选出来的16大类近8400款防汛商品划分为个人防护、安防用品、清洁用品、化学品、电线电缆等16大品类，方便企业客户准确地采购所需防汛物资。为了确保质量和安全，这些在售的防汛商品均以水利部颁布的《防汛储备物资验收标准》和《防汛物资储备定额边制规程》为选品标准。

3. 2020高考新趋势：电商专业搜索火爆

7月22日，阿里巴巴旗下智能搜索App夸克发布《2020高考搜索数据报告》,今年高考季对比去年同期，AI录取预测等高考服务工具用户量上涨6倍。值得注意的是，师范类、医药类院校最受这届高考生青睐，电子商务、人工智能等专业火爆。随着电商直播的普及，电子商务专业也成为了今年的头牌热门。

（河北秦皇岛：2020年高考结束）

4. “海星计划”扶持海外创作者

7月22日，快手正式上线了激励海外创作者创作的“海星计划”。快手正针对站内“5万-100万”粉丝量级的海外达人，推出亿万级流量扶持、原创保护、优质创作者认证、专属运营指导等扶持政策，符合条件的用户可列入第一期“海外之星”专属榜单，上榜的用户将瓜分亿万级流量，并获得“快手海外之星”称号。

5. 00后蓝骑士报告：1.2万名大学生疫情下兼职送外卖

近日，饿了么联合新华网发布的《2020年00后蓝骑士报告》显示，疫情以来，有1.2万名00后大学生兼职送起外卖。近一年来，饿了么新注册00后蓝骑士数量同比增长近2倍。他们最喜欢的跑单城市前三分别是上海、成都和深圳。调研显示，00后整体对这份职业认可度和偏好度较高，灵活自由的工作时间也是他们选择这份工作的重要原因。

6. 小红书推出品牌扶持计划

7月22日，小红书首届Will未来品牌大会上，小红书对外发布了包括0门槛入驻、百亿流量扶持、KOC连接计划在内的整套品牌扶持政策。其中，小红书将针对7月31日前注册认证企业号的品牌认证费围绕新入驻企业号、优质带货主播的扶持和引进、新品种草以及商家直播，将提供百亿流量进行定向扶持。

7. 周杰伦快手直播首秀确定于7月26日正式开启

近日，周杰伦宣布将于7月26日晚8:30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀，目前，官方直播预约通道已经开启，成功预约还将获得“超级宠粉大礼包”。此前，周杰伦曾宣布独家入驻快手，其快手官方认证号“周同学”粉丝量现已超过2200万。

8. 淘宝天猫物流加速 新增“当日达”“次日达”

近日，阿里巴巴集团天猫服务生态发展部全面升级淘宝天猫物流时效体系，上线当日达、次日达等服务，消费者在淘宝天猫搜索时可以看到更多确定时效商品，根据需要进行选择。据介绍，天猫平台已经通过大数据对全部实体品类进行时效考核，具备稳定性时效的商品会根据其实际物流能力，分别显现当日达、次日达、隔日达等绿色标签。

9. 飞猪“囤房券”拉动出游 暑期酒店预订量恢复至去年同期

飞猪平台发布数据显示，暑期酒店预订量已恢复至去年同期水平，“家门口”度假的住宿需求尤为强劲。科技感、品质化和安全性成为暑期酒店消费市场的主要趋势。本地及周边游酒店预订量同比增长超100%，其中高星酒店预订量同比涨超200%。今年暑期价格较去年仍低10%左右。但三亚、丽江和厦门出现明显涨幅，涨幅约20%-60%。

10. 有赞上线“取餐暗号” 功能

近期，SaaS服务商有赞旗下有赞零售、有赞连锁经营系统已经上线了这样一个“取餐暗号”功能，帮助茶饮、咖啡、餐厅类实体店实现更加趣味性的点单和取餐体验，拉近顾客距离，激发顾客社交分享欲望。据了解，目前後生咖啡用“取餐暗号”生成的月度订单超过4000单，服务顾客超过6000人。

【媒体观察】

1. 人民网-人民日报：农产品电商，好质量才有好销量

农产品电商不是简单把农产品搬到网上，更重要的是通过市场倒逼农业转型升级。耕种互联网“大田”，销量体现在网上，但关键其实还是在地里，确保产出高质量的农产品是重要前提。农产品有了特色、保证了质量，竞争力和好身价才有了实现的可能。

2. 北京日报：明星带货数据“注水”严重 直播电商尚待重塑吸引力

直播带货开局惊艳，却又迅速趋于沉寂的，除了罗永浩，还有陈赫等人。5月30日，陈赫在抖音开启直播带货首秀，带货成绩超过8000万，但7月11日，最近一场抖音直播的成绩仅有800万，带货量也下滑了90%左右。随着直播带货乱象显现，直播转化能效不断被质疑，电商直播行业也渐渐进入沉淀期。消费者日趋理性之下，无论是品牌方、直播平台还是主播，都需要更清楚地看到各自在这条赛道上的生存逻辑。

(责编：毕磊、夏晓伦)