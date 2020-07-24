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第十九届中国互联网大会开幕论坛于线上成功召开

2020年07月24日18:14  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月24日电（记者毕磊）7月23日下午，由中国互联网协会主办的2020年（第十九届）中国互联网大会在云端开幕，大会为期三天，大会主题是“共迎网络新时代，共创产业新未来”。

　　工业和信息化部副部长刘烈宏出席开幕论坛并致辞。他指出，互联网作为经济数字化转型的重要驱动力量，党中央高度重视，作出了网络强国、数字中国、智慧社会等一系列重大决策部署，推动行业发展取得历史性成就：一是网络能力增强，用户规模全球领先；二是关键技术取得进展，产业实力不断壮大；三是融合应用持续深化，产业数字化能力有效提升；四是国际合作不断深入，互联网治理体系加快变革；五是技术抗“疫”成效显著，复工复产率先发力。

　　刘烈宏对互联网行业未来发展提出三点意见：第一，抓基础、提能力。加快5G网络建设，深化电信基础设施共建共享。加快云计算、数据中心建设，有力支撑经济社会数字化转型。抓好电信普遍服务和网络提速降费，加大网络扶贫力度，降低中小企业宽带和专线使用成本。全面推进IPv6规模部署。第二，抓创新、增动力。健全以需求为导向，产学研一体化的创新机制，强化前瞻性基础研究部署，不断提升自主创新能力。加快5G工业应用、大数据、人工智能、高端芯片、基础软件、工业软件等关键技术突破，筑牢产业数字化基础。第三，抓融合、促合力。加快5G应用部署，促进“5G+”融合应用创新。深入实施工业互联网创新发展战略，推动网络、平台、应用全面突破，大中小企业融通发展。加快云计算、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，支撑产业数字化转型。

　　中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立开幕论坛上发布了《中国互联网发展报告2020》。从具体数据来看，截至2019年底，国内移动互联网用户规模达13.19亿，占据全球网民总规模的32.17%；4G基站总规模达到544万个，占据全球4G基站总量的一半以上；移动互联网接入流量消费达1220GB,较去年同比增长71.6%；电子商务交易规模34.81万亿元，已连续多年占据全球电子商务市场首位；网络支付交易额达249.88万亿元，移动支付普及率位于世界领先水平；全国数字经济增加值规模达35.8万亿元，已稳居世界第二位。

　　开幕论坛由中国信息通信研究院院长、中国互联网协会副理事长兼秘书长刘多主持。中国电信集团有限公司总经理李正茂，中国移动通信集团有限公司总经理、党组副书记董昕，新华网董事长、总裁田舒斌，腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生，百度集团首席技术官王海峰，奇安信集团董事长齐向东，华为消费者业务云服务总裁张平安，中国信息通信研究院总工程师胡坚波等出席论坛并作主题演讲。

　　本届大会内容分为线上论坛、线上展览和特色活动三大版块，结合新基建、5G、人工智能、工业互联网、区块链等热门话题，共举办20余场论坛。相关政府部门领导、各领域和研究机构专家学者、互联网企业代表将同台献智，共同探讨互联网发展之道。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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